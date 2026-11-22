كشف متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية والتموين بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن بدء ظهور آثار تراجع سعر الدولار وانخفاض أسعار الخامات العالمية على أسعار بعض السلع في الأسواق المحلية، مؤكدًا أن المنافسة وتوافر المعروض يمثلان عاملين أساسيين في انتقال انخفاض التكلفة إلى المستهلك.

تراجع أسعار الزيوت

وأوضح بشاي أن أسعار بعض الزيوت سجلت تراجعات ملحوظة، حيث انخفض سعر طن زيت الصويا الخام من 87 ألف جنيه إلى 81.5 ألف جنيه، بنسبة تجاوزت 6%، فيما تراجع سعر طن الأولين من 80 ألف جنيه إلى 70 ألف جنيه، بانخفاض بلغ نحو 12.5%.

زيت شتا يتراجع 20%.. وانخفاض أسعار الزيوت

وأشار إلى أن الانخفاضات امتدت إلى منتجات التجزئة، حيث تراجع سعر لتر زيت شتا من 105 جنيهات إلى 83 جنيهًا، بانخفاض يقترب من 20%، بما يعكس بدء انتقال تراجع تكلفة الخامات والاستيراد إلى أسعار المنتجات النهائية.

وفي المقابل، أوضح أن أسعار الزيوت لا تتحرك بالوتيرة نفسها، إذ سجل لتر زيت الذرة نحو 130.65 جنيه في متابعة 20 نوفمبر، بينما بلغ سعر لتر زيت عباد الشمس نحو 104.89 جنيه.

وأضاف أن اختلاف الأسعار يرتبط بتكاليف التوريد والمخزون والمنافسة وطبيعة كل منتج.

ما السلع الأكثر استفادة من تراجع الدولار؟

وأكد بشاي أن المنتجات تامة الصنع المستوردة وبعض الأجهزة الإلكترونية ومستلزماتها، إلى جانب السلع الغذائية التي تعتمد على الخامات المستوردة، تعد الأكثر قابلية للاستجابة لانخفاض الدولار.

وأوضح أن وصول شحنات جديدة بتكاليف أقل يمنح الشركات فرصة لإعادة تسعير منتجاتها، خاصة في القطاعات التي تتسم بتعدد الشركات والعلامات التجارية وارتفاع المنافسة.

في المقابل، لا تزال بعض السلع مستقرة رغم تحسن سعر الصرف، خاصة المنتجات المحلية التي تعتمد على مستلزمات إنتاج مستوردة، والسلع الموجودة بالمخازن التي جرى استيرادها بتكاليف مرتفعة خلال فترات سابقة.

لماذا لا تنخفض الأسعار فور تراجع الدولار؟

أوضح رئيس لجنة التجارة الداخلية والتموين أن انتقال انخفاض الدولار إلى أسعار المستهلكين يحتاج إلى وقت، بسبب دورة الاستيراد والتخزين والتوزيع.

وأشار إلى أن التجار والشركات لا يستطيعون إعادة تسعير كامل المخزون القديم بأثر رجعي، وإنما يبدأ الانخفاض تدريجيًا مع وصول الشحنات الجديدة الأقل تكلفة وتراجع متوسط تكلفة المخزون.

انخفاض أسعار المعادن والخامات يدعم الإنتاج

ولفت بشاي إلى أن الأسواق العالمية شهدت خلال الأسبوع الماضي تراجعًا في أسعار عدد من المعادن والخامات، أبرزها الذهب والفضة والنحاس، إلى جانب انخفاض أسعار الدقيق والزيوت.

وأضاف أن تراجع تكلفة بعض الخامات وهدوء تحركات أسعار النحاس يمثلان تطورًا إيجابيًا للصناعات التي تعتمد عليها، ويساعدان في تخفيف أعباء الإنتاج، مع إتاحة الفرصة للمصانع لإعادة حساب تكاليفها والاستفادة من تعدد مصادر التوريد.

وشدد على أن المنافسة بين الشركات والتجار تعد من أهم العوامل التي تضمن انتقال انخفاض التكلفة إلى المستهلك النهائي، بينما قد يتأخر ظهور الانخفاض في القطاعات التي تعاني محدودية المنافسة أو ارتفاع تكاليف التشغيل والتوزيع.

التضخم يتراجع إلى 12.7% خلال أكتوبر

وأشار بشاي إلى تراجع معدل التضخم السنوي في المدن إلى 12.7% خلال أكتوبر 2026، مقابل 13.9% في سبتمبر، معتبرًا ذلك مؤشرًا إيجابيًا على تباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار.

لكنه أوضح أن تراجع التضخم لا يعني بالضرورة انخفاض المستوى العام للأسعار، خاصة أن بيانات أكتوبر أظهرت ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 3.2%، والألبان والجبن والبيض بنسبة 2.5%، والزيوت والدهون بنسبة 0.7% على أساس شهري.

وأكد أن هذه الأرقام تعكس استمرار التباين في حركة أسعار السلع، حيث تتراجع بعض المنتجات بالتزامن مع ارتفاع منتجات أخرى.

3 شروط لاستمرار انخفاض أسعار السلع

وشدد بشاي على أن استدامة تراجع الأسعار ترتبط باستقرار سعر الصرف وتوافر العملة الأجنبية، وزيادة المعروض السلعي، إلى جانب تشديد الرقابة على حلقات التداول لمنع المغالاة في هوامش الربح.

كما أكد أهمية التوسع في التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات، بما يحد من تأثر الأسواق بالتقلبات الخارجية، ويساعد على تحويل تحسن المؤشرات الاقتصادية إلى انخفاض ملموس في تكلفة المعيشة.