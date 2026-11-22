حقق منتخب اليونان الفوز على منافسه بينما بنتيجة هدفين مقابل هدف في المباراة التي اقيمت ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة التي تستضيفها قطر.

ويواصل منتخب اليونان صدارة ترتيب المجموعة التي تضم مصر وقطر برصيد 6 نقاط حيث حقق المنتخب اليوناني الفوز على منتخب مصر في الجولة الاول بنتيجة هدفين مقابل هدف.

ويتأهل منتخب اليونان بشكل رسمي إلي دور ال32 من بطولة كأس العالم دون الانتظار لمعرفة نتيجة مباراة مصر وقطر

ويستعد منتخب مصر لمواجهة منتخب قطر بعد قليل ضمن منافسات نفس الجولة ببطولة كأس العالم 2026 تحت 17 سنة.

تشكيل بنما تحت 17

حراسة المرمى اباريكيو

الدفاع : نير ماروجو - ادامز - لوكاس نورتي- دومينجيز

الوسط: انستوران - كويروز - تشالمارز

الهجوم : كريستيان موران - مادورو - إستيفيس لوبيز



تشكيل منتخب اليونان

يقود كلا من إياسون نيبيس وتشريتسوس و كونستانتينوس سوفلاتزيس خط الهجوم

وفي وسط الملعب :كونستانتينوس كار انجيليس - نيتو - باناجيوتيس بينياريس -جورجيوس سيو

وفي خط الدفاع : فاسيليوس الاقداس -ستيفانوس تسيغاس - اثاناسيوس فيليبياديس

حراسة المرمى : كريستوس غيتوناس