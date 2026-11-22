يترقب منتخب مصر للناشئين مواليد 2009 مواجهة قوية أمام نظيره القطري، في الخامسة مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم تحت 17 عامًا، المقامة حاليًا في قطر، حيث يسعى الفراعنة لتحقيق أول انتصار لهم في البطولة وتعويض خسارة الجولة الافتتاحية.

وتنتظر منتخب مصر مهمة صعبة أمام المنتخب القطري، صاحب الأرض والجمهور، والذي يدخل المواجهة بمعنويات مرتفعة بعد فوزه على بنما بنتيجة 2-0 في الجولة الأولى، بفضل هدفي طه ناصر وعبد الله ندياي في الوقت بدل الضائع.

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام قطر

من المنتظر أن يخوض منتخب مصر المباراة بتشكيل يضم:

* حراسة المرمى: مالك عمرو.

* خط الدفاع: عادل علاء، آدم يوسف، محمد السيد، عزت عبد المعز.

* خط الوسط: أحمد بشير، عمر عبد الرحيم، محمد جمال.

* خط الهجوم: أحمد صفوت، يوسف عبد الله، أدهم حسيب.

مهمة صعبة للفراعنة أمام أصحاب الأرض

ويسعى الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسين عبد اللطيف إلى تصحيح الأخطاء التي ظهرت خلال مواجهة اليونان، والتي انتهت بخسارة الفراعنة بنتيجة 2-1، مع العمل على تحسين الأداء الهجومي واستغلال الفرص أمام مرمى المنتخب القطري.

وتكتسب المباراة أهمية كبيرة في حسابات المجموعة الأولى، حيث يحتاج المنتخب المصري إلى تحقيق نتيجة إيجابية للحفاظ على حظوظه في المنافسة على إحدى بطاقات التأهل إلى دور الـ32.

موعد مباراة مصر المقبلة في مونديال الناشئين

يختتم منتخب مصر مشواره في دور المجموعات بمواجهة بنما، يوم الأربعاء المقبل، في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرًا، على الملعب رقم 3 بأكاديمية أسباير، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الأولى.

ويشارك منتخب مصر في نهائيات كأس العالم تحت 17 عامًا للمرة الرابعة في تاريخه، بعدما حجز مقعده في البطولة عقب احتلال المركز الثالث في كأس الأمم الأفريقية تحت 17 سنة.