يستضيف طرابزون سبور بقيادة الدولي المصري محمد صلاح نظيره أيوب سبور، اليوم الأحد 22 نوفمبر 2026، على ملعب «بابارا بارك»، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري التركي الممتاز.

موعد مباراة طرابزون سبور وأيوب سبور والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة وتركيا، وسط طموح أصحاب الأرض لتحقيق الفوز السابع تواليًا في المسابقة، ومواصلة مطاردة صدارة جدول الترتيب.

ومن المقرر، أن تُنقل المواجهة بين طرابزون سبور وأيوب سبور عبر قناة beIN SPORTS 3.

ويدخل طرابزون سبور المباراة بأفضلية معنوية، بعدما حقق الفوز في مبارياته الست الأخيرة بالدوري تحت قيادة مدربه توماس ريس، إلى جانب نجاحه في حصد العلامة الكاملة خلال مبارياته الخمس التي خاضها على ملعبه هذا الموسم.