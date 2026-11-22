أدانت المملكة العربية السعودية واستنكرت بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية الآثمة على منشأة صناعية مدنية في مملكة البحرين الشقيقة، مؤكدةً تضامنها الكامل مع البحرين في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها.

وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الأحد، إن المملكة تجدد رفضها التام لاستمرار إيران في سلوكها المزعزع لأمن المنطقة واستقرارها، واستهدافها لدول المنطقة والمنشآت المدنية، وانتهاكها لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وميثاق منظمة التعاون الإسلامي وقواعد حسن الجوار، وتحمل المملكة إيران عواقب استمرارها في هذه الاعتداءات الغاشمة".