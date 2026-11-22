شهد سعر الذهب اليوم الأحد 22 نوفمبر 2026 استقرارًا في بداية التعاملات بالسوق المحلية، بعد ارتفاعه خلال تعاملات السبت، حيث صعد سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في مصر، بنحو 30 جنيهًا، وسط متابعة مستمرة لحركة الأسعار من جانب المواطنين والمستثمرين.

ويبحث عدد كبير من المواطنين عن سعر الذهب اليوم في مصر، خاصة عيار 21، باعتباره الأكثر انتشارًا في سوق الصاغة، إلى جانب سعر عيار 24 وعيار 18 والجنيه الذهب، بالتزامن مع استمرار حركة أسعار الذهب عالميًا.

سعر الذهب عيار 24 اليوم

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الأحد 22 نوفمبر 2026 نحو 6285 جنيهًا، وفق آخر تحديث للأسعار في السوق المحلية.

ويعد عيار 24 من أعلى أعيرة الذهب من حيث نسبة النقاء، ويستخدم بصورة أكبر في السبائك والمشغولات الذهبية ذات النقاء المرتفع، بينما يختلف سعر البيع النهائي للمستهلك عن السعر المعلن للجرام بحسب قيمة المصنعية والدمغة.

سعر الذهب عيار 21 اليوم

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأحد نحو 5500 جنيه، بعد الارتفاع الذي سجله خلال تعاملات السبت بقيمة 30 جنيهًا.

ويتصدر عيار 21 حركة التداول في محال الصاغة المصرية، لذلك يحظى بمتابعة واسعة من جانب المواطنين الراغبين في شراء المشغولات الذهبية أو متابعة قيمة مدخراتهم.

سعر الذهب عيار 18 اليوم

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 4714 جنيهًا خلال تعاملات اليوم الأحد 22 نوفمبر 2026.

ويأتي عيار 18 ضمن الأعيرة الأكثر تداولًا في السوق المصرية، خاصة في المشغولات الذهبية التي تتميز بتصميمات متنوعة، مع اختلاف السعر النهائي للمشغولات وفقًا للمصنعية والدمغة.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وصل سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد إلى نحو 44000 جنيه، وفق آخر تحديث للأسعار.

ويرتبط سعر الجنيه الذهب بشكل مباشر بحركة سعر جرام الذهب عيار 21، إذ يتكون الجنيه الذهب عادة من 8 جرامات من الذهب عيار 21، قبل احتساب أي تكاليف إضافية مرتبطة بالبيع أو المصنعية.

سعر الذهب عالميًا اليوم

وعلى المستوى العالمي، سجل سعر الذهب نحو 3538 دولارًا للعقود الفورية اليوم الأحد 22 نوفمبر 2026، وفق آخر تحديث للأسعار.

وتظل حركة الذهب عالميًا من العوامل المؤثرة في اتجاهات الأسعار بالسوق المحلية، إلى جانب سعر صرف الدولار وحركة العرض والطلب وتغيرات السوق الداخلية.

أسعار الذهب اليوم في مصر

وبحسب آخر تحديث، جاءت أسعار الذهب اليوم الأحد 22 نوفمبر 2026 على النحو التالي:

عيار 24: 6285 جنيهًا.

عيار 21: 5500 جنيه.

عيار 18: 4714 جنيهًا.

الجنيه الذهب: 44000 جنيه.

الذهب عالميًا: 3538 دولارًا للعقود الفورية.

وتختلف الأسعار المعلنة للذهب في السوق المحلية عن السعر النهائي الذي يدفعه المستهلك، بسبب إضافة المصنعية والدمغة، كما تختلف قيمة المصنعية من محل صاغة إلى آخر ومن قطعة ذهبية إلى أخرى.