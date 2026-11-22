كشف الإعلامي أحمد عبد الباسط، حقيقة الأنباء المتداولة بشأن سفر وفد من رابطة الأندية المحترفة إلى قطر، لإنهاء ترتيبات استضافة بطولة كأس السوبر المصري الخاصة بالموسم الماضي.

وأوضح عبد الباسط خلال برنامجه «في السنتر» المذاع عبر قناة صدى البلد، أن مصدرًا داخل رابطة الأندية كشف له حقيقة الموقف، مؤكدًا عدم وصول أي عروض رسمية حتى الآن من الدول الراغبة في استضافة البطولة.

وقال عبد الباسط : «قطر تريد استضافة السوبر المصري، وكذلك هناك تواصل مع الإمارات والسعودية، لكن حتى الآن لا توجد عروض رسمية».

وتابع الإعلامي أحمد عبد الباسط، أن الموعد الأقرب لإقامة البطولة، في ظل ارتباطات الأندية المحلية والاستحقاقات القارية.

وأتم عبد الباسط «الموعد الأقرب لإقامة السوبر المصري شهر فبراير من العام المقبل، وفقًا لجدول بطولة الدوري المصري وكأس العاصمة، وكذلك ارتباطات الفرق المشاركة في بطولات أفريقيا».

