كشف الإعلامي عبدالناصر زيدان عن التفاصيل المالية لبطولة السوبر المصري، المقرر إقامتها في قطر خلال شهر يناير المقبل، مشيرًا إلى أن الأهلي قد يوافق على المشاركة في البطولة عن طريق البطاقة الذهبية.

السوبر المصري

وقال زيدان، في تصريحات عبر برنامج "ستاد مصر" الذي يقدمه ويذاع على قناة "Modern MTI": "القيمة المالية للبطولة ستبلغ مليون دولار، إلى جانب تحمل تكاليف السفر والإقامة لـ45 فردًا من كل نادٍ مشارك".

وأضاف: "ربما تجد قرارًا جادًا من الأهلي بالمشاركة في السوبر المصري عن طريق البطاقة الذهبية، حال الإعلان رسميًا عن استضافة قطر للبطولة".

وتابع: "الأهلي كان قد اشترط زيادة المقابل المادي للبطولة من أجل المشاركة، وهو ما حدث بالفعل".