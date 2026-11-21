كشف الإعلامي عبدالناصر زيدان عن قيام مسئول رياضي كبير بتسليم الدولة ساعة من ماركة "رولكس"، تُقدّر قيمتها بنحو 950 ألف جنيه، بعدما حصل عليها هدية خلال وجوده في إحدى الدول العربية.

مسؤل رياضي

وقال زيدان، في تصريحات عبر برنامج "ستاد مصر" الذي يقدمه ويذاع على قناة "Modern MTI": "مسؤول رياضي كبير سلّم الدولة ساعة رولكس منذ 48 ساعة، بعدما حصل عليها خلال وجوده في إحدى الدول العربية، وتُقدّر قيمتها 950 ألف جنيه".

وأضاف: "المسئول تواصل مع الدولة عقب حصوله على الساعة كهدية من أحد المؤتمرات، وبما أن مثل هذه الأمور تستوجب إيداع الهدية بوزارة المالية، تم التواصل مع الوزارة وتسليمها الساعة".

واختتم عبدالناصر زيدان تصريحاته قائلًا: "أحيّي هذا المسئول على ما فعله، فهذا التصرف نقدّره ونثمّنه".