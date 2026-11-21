جدد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، باتريس موتسيبي، اليوم "السبت"، دعمه لإعادة انتخاب السويسري جياني إنفانتينو رئيسا للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وذلك بالتزامن مع تأكيد إنفانتينو زيادة كبيرة في قيمة المنح المالية المخصصة لكل اتحاد وطني عضو.

وأعلن موتسيبي، خلال كلمته أمام الجمعية العمومية العادية للاتحاد الأفريقي المنعقدة في العاصمة النيجيرية أبوجا، مساندة "كاف"، لإنفانتينو لتولي ولاية جديدة، في ظل ترشح كل من رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم فيليب ديالو والرئيس الفخري للاتحاد الياباني لكرة القدم كوزو تاشيما، لمنافسته على المنصب.. حسبما ذكرت شبكة "تشانيل نيوز آشيا" الإخبارية.

وقال موتسيبي موجها حديثه لإنفانتينو: "لقد لمست خلال السنوات الخمس الماضية بصفتي رئيسا لـ(كاف) مدى التزامه العميق. جياني إنفانتينو، أنت تحظى بدعمنا بين الاتحادات الوطنية الـ54 الأعضاء في الاتحاد الأفريقي".

من جانبه، تعهد إنفانتينو بمواصلة وضع تطوير كرة القدم في القارة الأفريقية على رأس أولوياته خلال رئاسته للاتحاد الدولي.

وأضاف: "ستجدون دائما في شخصي وفي (فيفا) شريكا موثوقا وأخا صادقا، لضمان أن تتحول الأحلام التي تراودنا جميعا، وتلك التي يحلم بها الأطفال في أبوجا وكيب تاون والقاهرة وفي كل مكان في أفريقيا، إلى حقيقة ملموسة".

وجدد رئيس "فيفا" التأكيد على خطة مضاعفة قيمة المنح المقدمة للاتحادات الأعضاء حول العالم لأكثر من ثلاثة أضعاف، لترتفع من 8 ملايين دولار حاليا خلال دورة مدتها أربع سنوات إلى 25 مليون دولار.

ومن المقرر أن يدخل هذا القرار حيز التنفيذ اعتبارا من يناير 2027، أي قبل ثلاثة أشهر من موعد انتخابات رئاسة "فيفا" المقررة في المغرب، وكانت خطة زيادة المنح ضمن برنامج "فيفا فوروارد 4.0" الجديد قد طُرحت للنقاش في أكتوبر الماضي، ومن المنتظر المصادقة عليها رسميا خلال اجتماع مجلس "فيفا" الشهر المقبل.

وتابع إنفانتينو قائلا: "عندما انتُخبت لأول مرة في عام 2016، كان كل اتحاد يتلقى من (فيفا) 250 ألف دولار سنويا، أي مليون دولار كل أربع سنوات لتطوير كرة القدم. والآن، وبعد مرور 10 سنوات، ستحصلون على 25 مليون دولار للاستثمار في تطوير اللعبة، وسنعمل على زيادتها مستقبلا، لأنكم تستحقون ذلك، ولأن شبابكم يستحقون ذلك".

كان اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول) قد جدد، أمس الجمعة، تأكيده على دعمه بالإجماع لترشح إنفانتينو لولاية جديدة، بموافقة جميع الاتحادات الوطنية العشرة الأعضاء في الاتحاد القاري.