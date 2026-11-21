أطلقت جامعة إسلسكا اليوم فعاليات النسخة الرابعة من "قمة التعليم التنفيذي"، التي تنظمها يومي 21 و22 نوفمبر ، تحت رعاية وزارات الصناعة، والتعليم العالي والبحث العلمي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصحة والسكان. وتجمع القمة أكثر من 1,200 من قادة الأعمال وكبار التنفيذيين وصناع القرار والخبراء من مصر والعالم، بمشاركة 60 متحدثًا و50 شريكًا، لبحث سبل تطوير القيادات وتعزيز قدرة المؤسسات على المنافسة والنمو في ظل التحولات المتسارعة في بيئة الأعمال.

وتناقش القمة دور التعليم التنفيذي في ربط المعرفة بالتطبيق، وتأهيل القيادات لاتخاذ قرارات تدعم نمو مؤسساتها وترفع كفاءتها. وتركز نسخة هذا العام على كيفية توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وتطوير مهارات العاملين، وتعزيز المرونة المؤسسية، ودمج الاعتبارات البيئية والاجتماعية في استراتيجيات الأعمال، بما يدعم توجهات رؤية مصر 2030 في بناء القدرات البشرية وتحفيز الابتكار والتنمية الاقتصادية المستدامة.

وفي هذا السياق "تمثل قمة التعليم التنفيذي استثمارًا طويل الأجل في قدرة الاقتصاد على النمو والمنافسة، من خلال إعداد قيادات قادرة على توجيه التحول التكنولوجي، وتنمية الكفاءات، وفتح مجالات جديدة للأعمال. ومع انعقاد النسخة الرابعة من القمة، تواصل جامعة إسلسكا تعزيز الصلة بين التعليم وقطاع الأعمال، والبناء على حوار يجمع القيادات من مختلف القطاعات حول أولويات المستقبل. وهدفنا أن يمتد أثر هذا الحوار إلى قرارات وشراكات تدعم نمو المؤسسات، وتُسهم في إعداد جيل جديد من القيادات القادرة على دفع التنمية الاقتصادية."

ويتضمن برنامج القمة أكثر من 30 نشاطًا، تشمل جلسات حوارية وورش عمل تطبيقية، ضمن أربعة مسارات رئيسية: "القيادة المؤسسية: آفاق جديدة"، و"تنمية وتمكين الكوادر والكفاءات"، و"رؤية جديدة لعالم الأعمال"، و"الاستدامة: من الخيار إلى الضرورة الحتمية". وتتيح هذه المسارات للمشاركين مناقشة تجارب عملية في إدارة التحول، وتطوير نماذج الأعمال، والاستجابة لتغيرات سوق العمل، وتحقيق التوازن بين النمو والمسؤولية البيئية والاجتماعية.

وتستضيف القمة نخبة من القيادات والخبراء من قطاعات الرعاية الصحية والخدمات المالية والتكنولوجيا والعقارات والصناعات الغذائية والسلع الاستهلاكية والطاقة والاستثمار.

وإلى جانب الجلسات وورش العمل، تشهد القمة انعقاد "ملتقى رواد الأعمال"، الذي يجمع الرؤساء التنفيذيين وكبار القيادات والمستثمرين وصناع القرار، لتبادل الرؤى والخبرات وبناء علاقات مهنية تدعم التعاون بين المؤسسات. كما يتضمن البرنامج لقاءات إعلامية ومراسم توقيع اتفاقيات، بما يتيح للمشاركين تحويل المناقشات إلى فرص للتعاون وتطوير الأعمال.

وتعقد النسخة الرابعة بشراكة استراتيجية مع إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية – الشريك الاستراتيجي، تيلي بيرفورمانس – الشريك الاستراتيجي، جهينة – الشريك الرئيسي، هولسيم – شريك الاستدامة، مجموعة الصافي – شريك الابتكار الرسمي، ڤي 7 – شريك المشروبات الرسمي، بالمير للتطوير العقاري – الشريك المتميز، مصر إيطاليا العقارية – شريك التكنولوجيا العقارية، سهولة – الراعي الذهبي، أريب للتكنولوجيا – الراعي الذهبي، ألكس إنتربرايز – الراعي الذهبي، جيديا – شريك المدفوعات، صافولا للأغذية – الشريك الفضي، الغرفة التجارية الفرنسية في مصر – الشريك المجتمعي، جمعية الأورمان – شريك المسؤولية المجتمعية.