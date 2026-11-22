قاد الدكتور إسماعيل الحفناوي، مدير عام فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد، قافلة طبية بالتنسيق مع حزب الشعب الجمهورى ورعاية الدكتورة أمل عصفور، عضو مجلس النواب.

شارك فى القافلة الدكتورة نهى الدغيدى ،نائب مدير الفرع والإدارات المعنية بالفرع فى اطار مواصلة فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية جهوده الميدانية

لتعزيز الخدمات الصحية ودعم منظومة التأمين الصحي الشامل جنوب بورسعيد قافلة طبية بالتنسيق بين الرعاية الصحية و الشعب الجمهورى

جاءت القافلة الطبية شاملة لخدمة أهالي قرية الرضوان، وذلك في إطار التنسيق المستمر بين إدارة المبادرات والاتصال السياسي وبالتعاون مع إدارة رضا المنتفعين بالفرع.

وجسد إطلاق هذه القافلة الدور المحوري والحيوي الذي يبذله فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية ببورسعيد في توسيع نطاق الوصول للخدمات الطبية والعلاجية والوقائية مباشرة إلى المواطنين في مختلف القرى والمناطق، من خلال حشد الكوادر الطبية والتمريضية وتوفير التجهيزات اللازمة لضمان تقديم رعاية صحية متكاملة ومنظمة، بما يعزز الاستجابة الفاعلة لاحتياجات الأهالي ويرسخ مبادئ الجودة والحماية المالية للمنتفعين تحت مظلة التأمين الصحي الشامل.

وانطلقت فعاليات القافلة من مقر مركز شباب قرية الرضوان،وتقدم القافلة حزمة متكاملة من الخدمات الطبية والعلاجية لأهالي القرية تشمل تخصصات الرمد، والباطنة، والأطفال، والعظام، إلى جانب خدمات المبادرات الرئاسية للصحة العامة والتي تضم مبادرة الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي، ومبادرة صحة الأم والجنين، ومبادرة دعم صحة المرأة، ومبادرة الكشف المبكر عن الغدة الدرقية، ومبادرة الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن الرؤية الاستراتيجية لفرع الهيئة العامة للرعاية الصحية ببورسعيد لتعزيز جاهزية الخدمات واستدامتها، وبناء جسور التواصل والثقة مع المواطنين، بما يرسخ مكانة محافظة بورسعيد كنموذج رائد في تقديم خدمات الرعاية الصحية المتكاملة.

وفي ختام الفعاليات، أعرب الدكتور إسماعيل الحفناوي، مدير عام فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية ببورسعيد، عن خالص تقديره للدور الوطني والمجتمعي الفاعل الذي يقوم به أعضاء مجلس النواب، مثمناً بشكل خاص جهود الدكتورة أمل عصفور وحرصها الدائم على دعم المبادرات الصحية وتذليل كافة العقبات لتيسير وصول الخدمات الطبية للأهالي، مؤكداً أن هذا التكامل المثمر بين المؤسسات التنفيذية والبرلمانية يمثل ركيزة أساسية لإنجاح منظومة التأمين الصحي الشامل وتحقيق تطلعات المواطنين في رعاية صحية متكاملة ومستدامة.