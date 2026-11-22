شنّت القيادات والأجهزة التنفيذية المعنية بحي المناخ فى محافظة بورسعيد بحملة لمتابعة أعمال إزالة مخالفات البناء والتصدي لأي محاولة للبناء بدون ترخيص وتطبيق القانون على المخالفين واسترداد حق الدولة.

وتابع المهندس وليد الدعدع رئيس حي المناخ بمحافظة بورسعيد أعمال إزالة دور مخالف أعلى برج سكني بمنطقة خان الخليلي، وذلك في إطار التصدي لمخالفات البناء وإزالة الأعمال المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

"الدعدع" يؤكد رصد ومتابعة جميع المخالفات والتعديات والتصدي الحاسم ضد كل مخالف

جاء ذلك تنفيذاً لتعليمات رئيس مجلس الوزراء بإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة ومخالفات البناء وتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد

تمثلت المتابعة في قيادات الحي والإدارات المعنية والمكونة منها لجنة رصد التعديات، يأتي ذلك استمراراً للحملات المكبرة التي يقوم بها تنفيذيو الحي والإدارات المعنية؛ للتفتيش على الوحدات والعقارات السكنية والأسواق والمحال التجارية؛ لمراجعة شروط التعاقد وسداد مستحقات الدولة ومراجعة عقود التخصيص ومدى قانونيتها والترخيص وكذا مدى تطبيق شروط التعاقد.

وكان رئيس حي المناخ قد شكل عدة لجان للرصد والمتابعة ومراجعة العقارات والوحدات السكنية والمحلات والتأكد من الوضع القانوني تنفيذاً لشروط التعاقد والتخصيص الممنوح، تعمل في ورديات صباحية ومسائية مستمرة لرصد أية مخالفات والتحرك الفوري لإيقاف الأعمال واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، والتصدي لكل متعدٍ على أملاك الدولة أو مخالف لقانون البناء وما إلى ذلك من تعديات، ضمن خطة عمل متكاملة تتسق مع رؤية مصر 2030 في بناء مدن آمنة، عادلة، ومستدامة، وتحافظ على حقوق الأجيال الحالية دون إغفال حقوق الأجيال القادمة.