تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، خلال جولته الميدانية، مستجدات أعمال تطوير ورفع كفاءة المرحلة الثانية من مساكن المنطقة الثالثة بحي المناخ، لمتابعة الموقف التنفيذي والوقوف على معدلات الإنجاز في مختلف الأعمال، ورافق المحافظ خلال الجولة المهندس وليد الدعدع، رئيس حي المناخ

واطلع محافظ بورسعيد على مستجدات تنفيذ أعمال التطوير، والتي تجاوزت نسب إنجازها 75%، وتشمل رفع كفاءة المنطقة السكنية لعدد 20 عمارة سكنية بواقع 10 بلوكات، إلى جانب تطوير البنية التحتية والمرافق ورفع كفاءة الإنارة، وتحسين الطرق والمناطق المحيطة، وتنفيذ أعمال النظافة والتجميل والتنسيق الحضاري، بما يحقق التكامل في أعمال التطوير ويرتقي بالمظهر العام للمنطقة.

أعمال التطوير تصل إلى نسب تنفيذ أكثر من 75%.. و رفع كفاءة 20 عمارة سكنية داخل 10 بلوكات..

كما تابع المحافظ أعمال إقامة حديقة بالمنطقة، مؤكدًا أهمية تنفيذها على أعلى مستوى من التنسيق الحضاري، والاهتمام بالعناصر الجمالية والمساحات الخضراء، لتكون متنفسًا حضاريًا وترفيهيًا للأهالي، وتضيف مظهرًا جماليًا للمنطقة، في إطار خطة المحافظة للتوسع في إنشاء وتطوير المسطحات الخضراء والحدائق العامة.

وخلال الجولة، حرص اللواء إبراهيم أبو ليمون على إجراء حوار ودي مع عدد من أهالي المنطقة، استمع خلاله إلى مطالبهم واحتياجاتهم وملاحظاتهم بشأن مستوى الخدمات وأعمال التطوير، ووجه الأجهزة التنفيذية والجهات المختصة بسرعة فحص المطالب المطروحة والتعامل الفوري معها، والعمل على تذليل أي معوقات تواجه المواطنين، مؤكدًا استمرار التواصل المباشر مع الأهالي ومتابعة احتياجاتهم على أرض الواقع

وشدد محافظ بورسعيد على تكثيف معدلات العمل وتسريع وتيرة التنفيذ للانتهاء من الأعمال المتبقية وفقًا للبرنامج الزمني المحدد، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والمواصفات الفنية، وتحقيق التنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية، بما يضمن خروج المشروع بصورة حضارية متكاملة، مع التأكيد على أهمية الحفاظ على ما يتم إنجازه واستدامة أعمال النظافة والتجميل والصيانة عقب الانتهاء من التطوير.