تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، اليوم، مستجدات أعمال تطوير ورفع كفاءة ساحة النصر بحي المناخ، لمتابعة الموقف التنفيذي والوقوف على آخر مستجدات الأعمال ونسب الإنجاز، في إطار خطة المحافظة لإعادة تطوير الميادين الرئيسية وإضفاء طابع حضاري وجمالي يليق بمكانة بورسعيد

ورافق المحافظ خلال الجولة المهندس وليد الدعدع، رئيس حي المناخ و الدكتور محمد الغندور استشاري المحافظة للمشروعات

وتابع محافظ بورسعيد معدلات تنفيذ الأعمال الجارية بالساحة، مؤكدا أنه سيتم تركيب 30 مقعد جديد لخدمة رواد الساحة مع تركيب العمل الفني بالساحة " التمثال" أول ديسمبر، مشيرا إلى قرب الانتهاء من أعمال التطوير لساحة النصر خلال ٣ اسابيع.

30 مقعدا جديدا وتركيب التمثال أول ديسمبر

وأكد المحافظ أن نسبة الإنجاز الإجمالية بلغت نحو 95%، مع الانتهاء بالكامل من إنشاء الباركينج وأعمال البنية التحتية، فضلًا عن وصول نسب تنفيذ أعمال الزراعات وطرق البازلت والإنترلوك إلى نحو 95%، بالتوازي مع استكمال أعمال التشطيبات والتنسيق الحضاري والمظهر الجمالي للساحة.

وأشار المحافظ إلى أن مشروع تطوير ساحة النصر يمثل نقلة نوعية في الشكل الحضاري للمنطقة، ويأتي ضمن رؤية متكاملة للارتقاء بالميادين والمحاور الرئيسية، من خلال تنفيذ أعمال التطوير والتجميل والتشجير، وتوفير مساحات منظمة للمشاة ومواقف انتظار السيارات، بما يسهم في تحسين الصورة البصرية وتحقيق الاستغلال الأمثل للمساحات

وشملت أعمال التطوير تنفيذ ورفع كفاءة البنية التحتية لمسطحات الساحة، وإنشاء قاعدة التمثال، وتنفيذ أعمال الزراعات وطرق البازلت والإنترلوك، وتجهيز مناطق المشاة، وتطوير منظومة الإضاءة العامة، وإنشاء مواقف انتظار السيارات، إلى جانب استكمال عناصر التنسيق الحضاري والتشجير.

ووجه محافظ بورسعيد بتكثيف الجهود وتسريع وتيرة العمل في المراحل المتبقية، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والمواصفات الفنية في التنفيذ، وسرعة الانتهاء من أعمال التطوير في اسرع وقت.