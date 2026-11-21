أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، ضرورة رفع درجة الاستعداد والجاهزية بكافة الأجهزة التنفيذية والأحياء وبورفؤاد والمديريات الخدمية، واتخاذ جميع الإجراءات والتدابير الاستباقية اللازمة للتعامل مع التقلبات الجوية وسقوط الأمطار، بما يضمن الحفاظ على سلامة المواطنين واستمرار انتظام الخدمات المقدمة لهم.

التنسيق المستمر بين الشبكة الوطنية للطوارىء بالديوان العام و غرف العمليات في الأحياء و بورفؤاد والمديريات الخدمية

وشدد محافظ بورسعيد على أهمية مراجعة الحالة الفنية لجميع المعدات وسيارات التدخل السريع ومراجعة جاهزية فرق الطوارئ والانتشار الميداني بمختلف المناطق، مع التأكد من كفاءة شبكات وبالوعات تصريف مياه الأمطار، وتكثيف أعمال تطهير مطابق الصرف الصحي وبالوعات الأمطار، ومراجعة محطات الرفع والتأكد من انتظام عملها وجاهزيتها للتعامل مع أي زيادة في معدلات الأمطار.

ووجه المحافظ رؤساء الأحياء والجهات المعنية بالتنسيق المستمر فيما بينهم، والتواجد الميداني لمتابعة حالة الشوارع والميادين والمحاور الرئيسية، وسرعة التعامل مع أي تجمعات لمياه الأمطار فور ظهورها، مع التأكيد على عدم السماح بوجود أي معوقات تؤثر على حركة المواطنين والسيارات أو تعطل سير الحياة اليومية.

كما أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون ضرورة تفعيل غرف العمليات ومتابعة الموقف أولًا بأول، والتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، مع سرعة الإبلاغ والتعامل الفوري مع أي بلاغات أو طوارئ خلال موسم تساقط الأمطار