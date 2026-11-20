بحث وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتور أحمد رستم، مع مجلس إدارة جمعية بورسعيد التاريخية» تحويل المحافظة إلى مدينة مستدامة، موكدا دعم الحكومة للمبادرات التي تربط التنمية الاقتصادية بالحفاظ على الهوية الثقافية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور أحمد رستم، مع أعضاء مجلس إدارة جمعية «بورسعيد التاريخية» برئاسة أيمن جبر مؤسس ورئيس الجمعية؛ وبحضور أعضاء الجمعية لمناقشة مقترح مشروع تحويل بورسعيد إلى «مدينة مستدامة".
وخلال اللقاء، أكد الدكتور أحمد رستم أن مدينة بورسعيد تمثل نموذجًا فريدًا يجمع بين عراقة التاريخ وتميّز الموقع الجغرافي؛ لما تتمتع به من تراث معماري وثقافي وموقع استراتيجي على مدخل قناة السويس، مما يؤهلها لأن تكون نموذجًا رائدًا للتنمية القائمة على الثقافة والتراث.
وأوضح وزير التخطيط أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم المبادرات التي تربط بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على الهوية الثقافية، مشيرًا إلى دعم الوزارة الكامل للمقترحات التي تسهم في تعزيز السياحة الثقافية.
كما أكد الوزير الحرص على تقديم الدعم اللازم لأهالي بورسعيد، لافتًا إلى توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء في مايو الماضي بتخصيص 200 مليون جنيه، بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة، لتسريع أعمال إنشاء استاد النادي المصري الجديد.
وشدد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، على التنسيق المستمر مع الوزارت المعنية ومحافظة بورسعيد ومختلف الجهات ذات الصلة فيما يتعلق بتنفيذ المشروعات التنموية بالمحافظة في إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لتعظيم الأثر وتحقيق الاستفادة المرجوة منها.
من جانبه، استعرض أيمن جبر، مؤسس ورئيس جمعية بورسعيد التاريخية، تفاصيل المشروع المقترح لتحويل بورسعيد إلى مدينة مستدامة.. مؤكدًا أن المحافظة تضم نحو 10% من تراث مصر، وتمتلك مقومات تاريخية وموقعًا جغرافيًا مميزًا يجعلها مدينة استثنائية تتوافق إمكاناتها مع مستهدفات «رؤية مصر 2030».