نجح الفريق الطبي بقسم النساء والتوليد بمستشفى السلام بورسعيد في خطوة تعكس كفاءة الكوادر الطبية وجاهزية المنشآت الصحية التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية إنهاء معاناة مريضة وإجراء واحدة من أدق الجراحات المعقدة؛ حيث تكللت الجهود بالنجاح التام في استئصال ورم رحمي متشعب داخل الحوض وممتد إلى جدار البطن الخلفي، محيطًا بمناطق بالغة الحساسية شملت الحالب وشرايين الحوض الرئيسية، وذلك بالتوازي مع استئصال الرحم والمبيضين والأنبوبتين دون أي مضاعفات.

بمهارة جراحية فائقة فريق طبي بقسم نساء مستشفى السلام بورسعيد ينجح في استئصال ورم رحمي متشعب بالحوض وجدار البطن الخلفي

وقد بدأت رحلة إنقاذ المريضة، البالغة من العمر ٤٩ عامًا، فور حضورها إلى العيادة الخارجية بالمستشفى وهي تعاني من أعراض حادة شملت انتفاخًا شديدًا بالبطن، وآلامًا مبرحة، ونزيفًا حادًا أدى إلى إصابتها بأنيميا استدعت التدخل الفوري لنقل الدم. وعلى الفور، بادر الفريق الطبي بالقسم بإجراء حزمة متكاملة من الفحوصات المعملية والأشعات التشخيصية الدقيقة لتحديد طبيعة الورم وخريطة امتداده بدقة متناهية.

وانطلاقًا من الحرص على تطبيق أعلى معايير الأمان الجراحي، خضعت المريضة لتقييم دقيق وعروض تخدير شاملة، مع تحضير كافة وحدات الدم اللازمة وتوفير الرعاية الطبية الفائقة بعد حجزها بالمستشفى، تمهيدًا لدخول غرفة العمليات. وخلال التدخل الجراحي، أظهر الفريق الطبي براعة استثنائية في التعامل مع التشعب المعقد للورم والتصاقه بالحالب وشرايين الحوض، ليتم فصل الورم واستئصاله بالكامل بأعلى درجات الأمان، وخرجت المريضة من المستشفى في حالة صحية مستقرة لاستكمال المتابعة الطبية.

وقد قاد هذا النجاح الطبي فريق متكامل ضم نخبة من الكفاءات؛ في مقدمتهم الفريق الجراحي بقسم النساء والتوليد بقيادة الدكتور ياسر الشهاوي– أستاذ النساء والتوليد بطب عين شمس ورئيس قسم النساء والتوليد بمستشفى السلام ببورسعيد، وبمشاركة الدكتورة آمال حسان– أخصائي النساء والتوليد بالمستشفى، إلى جانب الدور الحيوي لفريق التخدير بقيادة الدكتور أحمد شوقي– استشاري التخدير بالمستشفى، وجهود فريق التمريض المتميز الذي ضم الأستاذة وفاء والأستاذة أمل

ويأتي هذا النجاح الطبي تحت إشراف الدكتور إسماعيل الحفناوي مدير عام فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية ببورسعيد، وبمتابعة مستمرة من الدكتور محمد صبح – مدير إدارة الرعاية الثانوية والثالثية بالفرع، والدكتور أحمد مختار مدير مستشفى السلام ببورسعيد، و الدكتور نادر يوسف مسؤول ملف النساء والتوليد بالفرع؛ ليؤكد استمرار مسيرة التميز لقسم النساء والتوليد بالمستشفى، وحرص الهيئة الدائم على تقديم أرقى الخدمات العلاجية والتدخلات الجراحية الدقيقة وفق أعلى معايير الجودة العالمية لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل.