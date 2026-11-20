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عقد الرئيس الصيني شي جين بينج اليوم الجمعة اجتماعا ثنائيا مع رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم في مدينة "شنتشن" الواقعة جنوبي البلاد.

وأكد شي - حسبما ذكرت شبكة تلفزيون الصين الدولية (سي جي تي إن) - استعداد بلاده تعزيز زخم التعاون مع ماليزيا بما يعود بالنفع على شعبي البلدين.

وقال إن العلاقات بين الصين وماليزيا شهدت تطورا متواصلا رفيع المستوى منذ توصلهما في شهر أبريل من العام الماضي إلى توافق مهم بشأن بناء مجتمع صيني - ماليزي استراتيجي رفيع المستوى ذي مستقبل مشترك، فضلا عن إطلاق مرحلة جديدة من "السنوات الذهبية الخمسين" للعلاقات الثنائية.

وكان رئيس الوزراء الماليزي قد شارك في الاجتماع الثالث والثلاثين لقادة اقتصادات منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك) الذي عقد في مدينة "شنتشن" الصينية أول أمس الأربعاء وأمس الخميس.