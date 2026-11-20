أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الذكاء الاصطناعي لغة العصر، ونتطلع إلى استثمارات متنامية فى هذا المجال الواعد لبناء اقتصاد رقمي أكثر تنافسية.

أشار خلال لقائه مع ممثلي إحدى شركات الذكاء الاصطناعي باليونان على هامش المنتدى الأول للدبلوماسية الاقتصادية المصرية اليونانية، إلى أننا نرحب بمصر، بالشركات اليونانية العاملة في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

الصادرات التكنولوجية

قال كجوك، فى إن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حقق نموًا بنسبة ١٩,٣٪؜ خلال العام المالى ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦

أوضح أن صادرات خدمات تكنولوجيا المعلومات ارتفعت من ٥٠٠ مليون دولار لنحو ٥ مليارات دولار، ونستهدف ٦ مليارات دولار خلال ٢٠٢٦.

أضاف الوزير، أن القطاعات «الصناعية» و«التجارية» و«التكنولوجية» أسهمت بنحو ٤٨٪؜ من نمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الماضي، مشيرًا إلى أننا نتوسع في التطبيقات الذكية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي؛ لتيسير الإجراءات الضريبية والجمركية وتحسين الخدمات.