رحبت جامعة الدول العربية بقراري حكومتي المملكة المتحدة وأستراليا فرض عقوبات ردًا على الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك الشركات المشاركة في بناء المستوطنات، وكذلك بقرار المملكة المتحدة فرض عقوبات على مجموعة إسرائيلية لعرقلتها إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأكدت جامعة الدول العربية دعمها لجميع الجهود الرامية إلى ضمان المساءلة عن المشاركة في الأنشطة الاستيطانية، بما في ذلك التدابير الدولية المناسبة وفرض عقوبات على الكيانات والأفراد والمسؤولين عن تلك الأنشطة، بما فيها مخطط (E1) الاستيطاني.

ودعت جميع أطراف المجتمع الدولي إلى انتهاج النهج نفسه، وتحمل المسؤولية الأخلاقية والقانونية، واتخاذ تدابير فردية وجماعية، وتكثيف الضغط على إسرائيل لوقف جميع انتهاكاتها في الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك الإجراءات الرامية إلى تغيير الطابع الجغرافي والديمغرافي، والتصعيد العسكري في قطاع غزة.