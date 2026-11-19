أكد المرصد الإعلامي الضريبي بوزارة المالية، أن «ما أثير بمواقع التواصل الاجتماعي حول إحالة مالك إحدى الشركات ومحاسب قانوني لجهات التحقيق».. يحتاج لمزيد من التوضيح.

أوضح المرصد الإعلامي الضريبي بوزارة المالية، أن الأمر يخص حالة فردية تتعلق بالتهرب الضريبي، وتقديم شهادات بأحقية الخصم الضريبي على خلاف الحقيقة.

التعامل مع الحالات الفردية

أشار إلى أن وزارة المالية، ومصلحة الضرائب، تعاملت مع هذه الحالة الفردية فى إطار من الاحترام الكامل لأحكام وضوابط وإجراءات القانون.

أضاف المرصد، أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب، تجددان احترامهما وتقديرهما لكل أطراف المنظومة الضريبية، وتؤكدان: «نحفظ حق الممول والدولة معًا».