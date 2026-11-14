وزير المالية: لدينا حوافز لتشجيع الإنتقال إلى الاقتصاد الأخضر

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نتطلع إلى شراكات دولية أكثر فاعلية لتوفير التمويلات الميسرة لمواجهة التغيرات المناخية وتحقيق أمن الطاقة.

وقال كجوك، في لقائه مع أحد شركات الطاقة الجديدة والمتجددة، على هامش مؤتمر المناخ بتركيا، إننا ملتزمون بتعزيز دور القطاع الخاص لتحقيق مستهدفات الدولة فى مجالات الطاقة الجديدة و تحلية المياه مع نقل التكنولوجيا.

حوافز للاقتصاد الأخضر

وأضاف أننا لدينا حوافز ومبادرات لتشجيع التحول نحو الاقتصاد الأخضر والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة مع توطين الصناعات المغذية.

وأشار إلى أننا نعمل على صياغة حزم تمويلية واستثمارية جاذبة لتنفيذ مشروعات تحلية المياه وتوطين صناعتها، لافتًا إلى أننا نستهدف تعظيم العائد الاقتصادي من مشروعات التحلية وتنمية المناطق الساحلية.

وقال كجوك: «نتطلع لمزيد من التعاون فى مجال نقل التكنولوجيا باعتباركم شريكًا استراتيجيًا في مشروعات البنية التحتية المستدامة».