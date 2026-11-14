كاف يسلط الضوء على ليلة صلاح التاريخية.. وبداية علي ماهر مع الفراعنة

سلط الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" الضوء على الظهور الأول المميز لمنتخب مصر تحت قيادة مديره الفني الجديد علي ماهر، بعدما استهل الفراعنة مشوارهم معه بانتصار عريض على مالاوي بخمسة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع المنتخبين بالقاهرة ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2027.

واعتبر "كاف" أن الفوز الكبير يمثل انطلاقة قوية للجهاز الفني الجديد، خاصة في ظل الأداء الهجومي المميز الذي قدمه المنتخب المصري، بعدما نجح في فرض أفضليته على مدار المباراة وترجم سيطرته إلى خمسة أهداف، في بداية حملت العديد من المؤشرات الإيجابية.

وخطف محمد صلاح الأضواء بعدما نجح في تسجيل هدفين خلال الدقائق الأخيرة، ليصل إلى 70 هدفًا دوليًا بقميص منتخب مصر، وينفرد بصدارة قائمة الهدافين التاريخيين للفراعنة، مؤكدًا مكانته كأحد أبرز نجوم الكرة المصرية عبر تاريخها.

وجاءت ثنائية قائد المنتخب في الدقيقتين 84 والرابعة من الوقت بدل الضائع، إذ استقبل عرضية إبراهيم عادل وحولها برأسه إلى الشباك، قبل أن يختتم الخماسية من علامة الجزاء، ليضع بصمته على ليلة تاريخية في استاد القاهرة.

ولم ينتظر منتخب مصر كثيرًا لفرض سيطرته، حيث افتتح ناصر ماهر التسجيل في الدقيقة السادسة، قبل أن يضاعف عمر مرموش النتيجة بعد خمس دقائق، مستفيدًا من خطأ دفاعي ارتكبه لاعبو مالاوي.

وقبل صافرة نهاية الشوط الأول، أضاف محمد هاني الهدف الثالث بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، استقرت في الزاوية العليا للمرمى، ليمنح الفراعنة أفضلية مريحة قبل الاستراحة.

وفي النصف الثاني من اللقاء، حافظ المنتخب المصري على تفوقه، قبل أن يتولى محمد صلاح مهمة إنهاء المواجهة بهدفين متتاليين، ليجمع الفوز بين بداية مثالية لعلي ماهر مع المنتخب وإنجاز فردي جديد لقائد الفراعنة، الذي أصبح الهداف التاريخي لمنتخب مصر برصيد 70 هدفًا.