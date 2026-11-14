وزير المالية: برامج طموحة لتعزيز الاقتصاد الأخضر بالتعاون مع القطاع الخاص

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن «الاقتصاد والمناخ».. مسار واحد يحدد مستقبل النمو وأمن الطاقة والقدرة التنافسية للصناعة والقطاعات الإنتاجية.

قال كجوك، في جلسة «اغتنام فرص التحول الأخضر» بمؤتمر المناخ بتركيا، إننا نعمل على تحويل طموحاتنا المناخية إلى برامج وفرص استثمارية قابلة للتنفيذ وتضمن الاستدامة المالية، لافتًا إلى ربط الأهداف المناخية بالتخطيط الاقتصادي والسياسة المالية.. بأولويات الاستثمار.

استراتيجيات دمج التمويل

أشار إلى دمج الأولويات المناخية باستراتيجيات التمويل والإنفاق وسقف الاستثمارات، مع العمل على حشد الاستثمارات الخاصة، لافتًا إلى أن هناك برامج طموحة للمشروعات الخضراء في مجالات الطاقة والمياه والغذاء بالمشاركة مع القطاع الخاص.

أوضح الوزير، أن «التحول الأخضر».. فرصة للتحول الاقتصادي وزيادة الإنتاجية وليس مجرد محاولة لخفض الانبعاثات، مؤكدًا أننا نتطلع للتوسع في مجالات الطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات.. لتعزيز القدرات الإنتاجية المحلية والتصدير وخلق فرص العمل.