ترتيب مجموعة مصر عقب خماسيه الفراعنه أمام مالاوي

احتل منتخب مصر صدارة المجموعة الثانية في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2027، عقب الفوز امام مالاوي بخماسية نظيفة امس الجمعة ضمن منافسات الجولة الثالثة.

وجاء ترتيب مجموعة مصر بعد مباراة مالاوي كالتالي:

المركز الأول منتخب مصر برصيد 7 نقاط.

المركز الثاني منتخب أنجولا برصيد 4 نقاط.

الركز الثالث منتخب مالاوي برصيد 3 نقاط.

وفي المركز الرابع يأتي منتخب جنوب السودان بدون نقاط.

وتعادل منتخب مصر أمام انجولا في المباراة الأولى بالجولة الأولى بنتيجة 0-0.

بينما فاز منتخب مصر على جنوب السودان بنتيجة 5-0 وامام مالاوي بخماسية ايضا