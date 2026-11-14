بعد أزمة باسم علي.. وليد سليمان يكشف مفاجأة بشأن جهاز علي ماهر

كشف وليد سليمان، نجم الأهلي السابق، كواليس ترشيحه للتواجد ضمن الجهاز الفني لمنتخب مصر، بعد أزمة عدم انضمام باسم علي إلى الجهاز المعاون للكابتن علي ماهر، المدير الفني للفراعنة.

وقال وليد سليمان، خلال تصريحات تلفزيونية عبر قناة «MBC مصر»، إنه كان مرشحًا للتواجد في الجهاز الفني للمنتخب، موضحًا أن علي ماهر تواصل معه وعرض عليه الانضمام للجهاز المعاون.

وأضاف: «الكابتن علي ماهر تواصل معايا وقالي أنا محتاجك تبقى موجود معايا، وقلتله شرف ليا، وبعد الرجوع لاتحاد الكرة تواصل معايا وشرحلي وجهة النظر، ورغم كده كان متمسك بيا».

وتطرق نجم الأهلي السابق إلى دور محمود الخطيب، رئيس القلعة الحمراء، في توجيهه بعد اعتزاله كرة القدم، مؤكدًا أنه كان صاحب دور مهم في بداية رحلته نحو العمل بمجال التدريب.

واختتم وليد سليمان تصريحاته بتوجيه الشكر إلى الخطيب، قائلًا: «بشكر الكابتن الخطيب اللي حطني على الطريق، وفي آخر موسم ليا قالي أنت مش هتشتغل باسمك، لازم تبدأ تشتغل على نفسك».