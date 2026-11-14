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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

قراصنة يسرقون بيانات سائقي أوبر في أمريكا.. وآلاف المتضررين

شركة أوبر تتعرض للاختراق في أمريكا
شركة أوبر تتعرض للاختراق في أمريكا
خاطر عبادة

أعلنت شركة أوبر أن قراصنة إلكترونيين سرقوا معلومات شخصية لسائقيها في الولايات المتحدة في عملية اختراق من طرف ثالث.

وأكدت الشركة وقوع اختراق لبيانات آلاف السائقين، بعد أن تمكن قراصنة من الوصول إلى معلومات شخصية مخزنة لدى شركة Fireworks AI، وهي شركة تقنية خارجية، بما في ذلك تفاصيل رخص القيادة.

وقامت الشركة بإخطار الأفراد المتضررين وتقديم خدمة مراقبة ائتمانية مجانية، لكنها لم تفصح عن العدد الإجمالي للمتضررين على مستوى البلاد.

كيف وقع الاختراق؟

تم الإبلاغ عن الاختراق لشركة أوبر في 9 أكتوبر 2026، بعد أن أبلغت شركة Fireworks AI الشركة بأن جهة غير مصرح لها قد اخترقت بيانات اعتماد تسجيل الدخول الداخلية.

وقد مكّنت بيانات الاعتماد المسروقة المهاجم من الوصول إلى حساب أوبر لدى الشركة، وربما الوصول إلى سجلات مخزنة خارج أنظمة أوبر.

وأعلنت أوبر أنها قطعت على الفور اتصالات البيانات مع مزود الخدمة وبدأت تحقيقاً. وبحلول 13 أكتوبر، أكد المحققون أن المهاجم تمكن من الوصول إلى بيانات أوبر، بما في ذلك معلومات شخصية تخص أشخاصاً يتلقون الآن إشعارات بالاختراق، وتم إرسال خطاب الإخطار إلى الأفراد المتضررين بتاريخ 10 نوفمبر.

7870 متضرراً في 3 ولايات

تُقدّم الإفصاحات على مستوى الولايات صورة أولية عن تأثير الحادث. وتشير الإشعارات إلى تضرر 2567 شخصًا في ماساتشوستس، و3430 في كارولاينا الجنوبية، ونحو 1873 في رود آيلاند.

ويبلغ إجمالي عدد المصابين 7870 شخصاً في الولايات الثلاث. ولا يمثل هذا العدد الإجمالي على مستوى البلاد، حيث صدرت إشعارات إضافية في مناطق أخرى.

وأفاد موقع TechCrunch أن معلومات رخصة القيادة كانت من بين السجلات المخترقة، مستشهداً بوثائق حكومية. كما أكدت أوبر للموقع أن شركة Fireworks AI هي الجهة الخارجية المتورطة في هذه العملية.

تتعلق الإفصاحات عن الاختراقات الأمنية في المقام الأول بالسائقين. ولا تُثبت المعلومات المتاحة أن جميع ركاب أوبر أو حسابات العملاء قد تأثرت.

مخاوف من أمن بيانات الأطراف الثالثة

كما يلفت هذا الحادث الانتباه إلى المخاطر الأمنية المرتبطة بالشركات التي تعتمد على مزودي التكنولوجيا الخارجيين لمعالجة المعلومات أو تخزينها.

وبحسب موقع "سايبر سيكيوريتي نيوز"، سبق أن ارتبطت شركة "فايروركس إيه آي" بتسريبات تتعلق بسجلات العملاء ومجموعات البيانات. 

كما تعاملت الشركة مع بيانات مرتبطة باختراق منفصل لنصوص محادثات "نوشن إيه آي".

وأفادت شركة Notion بأن أقل من 1% من مساحات عمل عملائها قد تأثرت، وأن أنظمتها لم تتعرض للاختراق.

 وتتعلق هذه الحوادث بعملاء مختلفين وإفصاحات منفصلة، ولا تثبت أن بيانات Notion أو معلومات العملاء الأخرى قد تم الوصول إليها من خلال اختراق أوبر.

مراقبة ائتمانية مجانية للمتضررين

أعلنت أوبر أنها لم ترصد أي إساءة استخدام للمعلومات المخترقة عند إصدار خطابات الإخطار. وتقدم الشركة للأفراد المتضررين خدمات مراقبة ائتمانية مجانية ومساعدة في حالات الاحتيال من خلال شركة سايبرسكاوت، التابعة لشركة ترانس يونيون.

ويجب على المستلمين التسجيل في غضون 90 يومًا من تاريخ الرسالة المؤرخة في 10 نوفمبر باستخدام رمز التفعيل الوارد في إشعارهم.

نصائح للسائقين المتضررين

نصحت أوبر السائقين المتضررين بمراجعة كشوف حساباتهم، ومراقبة أي نشاط مشبوه، والنظر في إجراءات وقائية إضافية، بما في ذلك تنبيهات الاحتيال أو تجميد الائتمان.

وقالت لجنة التجارة الفيدرالية إن تجميد الائتمان يقيد الوصول إلى التقارير الائتمانية، مما يجعل من الصعب على المجرمين فتح حسابات جديدة باستخدام المعلومات الشخصية المسروقة.

ولم تكشف الشركة علنًا عن العدد الكامل للسائقين المتضررين أو تقدم تفصيلًا على مستوى البلاد للسجلات المخترقة.

أوبر أمريكا قرصنة اختراق بيانات أوبر

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