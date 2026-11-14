قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لإنهاء معاناة الركاب.. طلب إحاطة لإنشاء منظومة نقل جماعي تربط قرى الشرقية بالزقازيق والقنايات
قبل الصرف للمستحقين.. شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة نوفمبر 2026
مصطفى محمد يحتفي بإنجاز صلاح التاريخي: أسطورة إلى الأبد.. التاريخ له اسم وهو ملك مصر
بيراميدز يغري أشرف بن شرقي بـ4.5 مليون دولار لضمه مجانًا من الأهلي | خاص
رغم الفوز الكبير.. الأخطاء الدفاعية أبرز سلبيات مباراة منتخب مصر أمام مالاوي
ديانج ينتظر عرضاً من الدوري التركي قبل حسم موقفه من الأهلي | خاص
المنظمة الدولية للهجرة تحذر من خطر يهدد 200 مليون شخص في العالم
إبطال عبوة ناسفة قرب مكان عشاء قادة العالم في دبلن
ظهر بدولة التلاوة.. مصطفى كامل يمنح الشيخ عوض الفردي عضوية نقابة الموسيقيين
يوم القيامة.. شهادات من قلب الفوضى والذعر في مطارات أمريكا
وزارة الداخلية الفرنسية تستعد بـ 70 ألف شرطي لمواجهة احتجاجات السبت في الشوارع
هل يصل ثواب الطاعة للصغار قبل البلوغ والتكليف؟.. الإفتاء توضح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

لتأهيل الشباب لسوق العمل.. تدريب حرفي على صناعة المنظفات بمركز شباب البياضية في الأقصر

لتأهيل الشباب لسوق العمل.. تدريب حرفي على صناعة المنظفات بمركز شباب البياضية في الأقصر
لتأهيل الشباب لسوق العمل.. تدريب حرفي على صناعة المنظفات بمركز شباب البياضية في الأقصر
شمس يونس

نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر دورة تدريبية حرفية في مجال صناعة المنظفات، بمركز شباب البياضية، بهدف إكساب الشباب مهارات إنتاجية جديدة تساعدهم على بدء مشروعات صغيرة وتوفير فرص عمل ذاتية.

وجاءت الدورة من خلال إدارة تنمية الشباب بالمديرية، في إطار خطة وزارة الشباب والرياضة لدعم التمكين الاقتصادي للشباب، وتأهيلهم لاكتساب حرف ومهارات عملية تفتح أمامهم مجالات جديدة للعمل والإنتاج.

وتناولت فعاليات التدريب التعريف بأساسيات صناعة المنظفات وطرق تنفيذها عمليا، مع إتاحة الفرصة للمشاركين لاكتساب الخبرات التطبيقية وتنمية قدراتهم الإبداعية، بما يمكنهم من الاستفادة من المهارات المكتسبة في إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، وتحقيق مصدر دخل مستقل.

وتأتي هذه الفعاليات ضمن جهود وزارة الشباب والرياضة لنشر ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال، من خلال تقديم برامج تدريبية متنوعة تستهدف تنمية قدرات الشباب وربط مهاراتهم بمتطلبات سوق العمل.

وأقيمت الدورة تحت رعاية جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، والمهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، والدكتور محمد عبد الوهاب مدير عام الشباب والرياضة بالأقصر، وبإشراف الدكتورة جيهان عبده وكيل المديرية للشباب، ومحمد حمدان مدير إدارة شباب البياضية، وفريق عمل إدارة تنمية الشباب.

الاقصر أخبار الاقصر شباب ورياضة الاقصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حسام حسن وصلاح

خالد طلعت يكشف لماذا لا يزال حسام حسن الهداف التاريخي وليس محمد صلاح

أمطار غزيرة

أمطار غزيرة تستمر 4 أيام.. موعد أول نوة شتوية تضرب مصر

مرتبات نوفمبر 2026

4000 جنيه زيادة لهؤلاء بقرار حكومي.. موعد صرف مرتبات نوفمبر 2026

وزير النقل الأمريكي شون دافي

وزير النقل الأمريكي يكشف سبب وقف الإقلاع في جميع المطارات

قاعدة لاكنهيث الجوية

طائرات مسيرة فوق قاعدة لاكنهيث الجوية وصفارات الإنذار تدوي في بريطانيا

رفع الحد الأدنى للمعاشات

من 1755 لـ 2080 جنيها.. تفاصيل رفع الحد الأدنى للمعاشات يناير 2027 وشروط الاستحقاق

وائل جمعه

«بطولتنا مش مباراة».. رسالة وائل جمعة للاعبي الأهلي قبل مواجهة بيراميدز في الدوري

أحمد السجيني

لماذا يخشى المواطن تسجيل عقاره في الشهر العقاري؟.. أحمد السجيني يكشف الأسباب

ترشيحاتنا

دونالد ترامب

أستاذ علوم سياسية أمريكي: نظام مراقبة الحركة الجوية الأمريكي قديم ويحتاج للتحديث

صورة ارشيفية

رؤساء أمريكا وروسيا والصين يخططون لعقد اجتماع مشترك غير مسبوق

صورة ارشيفية

مايكروسوفت تعلن استئناف جميع خدماتها بعد عطل عالمي

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكيوي يوميًا؟.. فوائد مذهلة تتجاوز تحسين الهضم

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكيوي يوميًا؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكيوي يوميًا؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكيوي يوميًا؟

طريقة عمل سمك الماكريل في الفرن بتتبيلة المطاعم

طريقة عمل سمك الماكريل في الفرن بتتبيلة المطاعم
طريقة عمل سمك الماكريل في الفرن بتتبيلة المطاعم
طريقة عمل سمك الماكريل في الفرن بتتبيلة المطاعم

حيلة تنقذ حياتك.. إزاي تطفي فيشة كهرباء مولعة من غير ما تتعرض للخطر؟

إزاي تطفي فيشة كهرباء مولعة في الكويس من غير ما تعرض نفسك للخطر؟
إزاي تطفي فيشة كهرباء مولعة في الكويس من غير ما تعرض نفسك للخطر؟
إزاي تطفي فيشة كهرباء مولعة في الكويس من غير ما تعرض نفسك للخطر؟

طريقة عمل المشروم بالفلفل.. وصفة سهلة وسريعة لمحبي الأكلات الحارة

طريقة عمل المشروم بالفلفل الحار
طريقة عمل المشروم بالفلفل الحار
طريقة عمل المشروم بالفلفل الحار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: براءة أحمد بن ماجد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التعاقب الوظيفي وعصر اللامركزية

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: اسم ثلاثي

المزيد