لتأهيل الشباب لسوق العمل.. تدريب حرفي على صناعة المنظفات بمركز شباب البياضية في الأقصر

نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر دورة تدريبية حرفية في مجال صناعة المنظفات، بمركز شباب البياضية، بهدف إكساب الشباب مهارات إنتاجية جديدة تساعدهم على بدء مشروعات صغيرة وتوفير فرص عمل ذاتية.

وجاءت الدورة من خلال إدارة تنمية الشباب بالمديرية، في إطار خطة وزارة الشباب والرياضة لدعم التمكين الاقتصادي للشباب، وتأهيلهم لاكتساب حرف ومهارات عملية تفتح أمامهم مجالات جديدة للعمل والإنتاج.

وتناولت فعاليات التدريب التعريف بأساسيات صناعة المنظفات وطرق تنفيذها عمليا، مع إتاحة الفرصة للمشاركين لاكتساب الخبرات التطبيقية وتنمية قدراتهم الإبداعية، بما يمكنهم من الاستفادة من المهارات المكتسبة في إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، وتحقيق مصدر دخل مستقل.

وتأتي هذه الفعاليات ضمن جهود وزارة الشباب والرياضة لنشر ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال، من خلال تقديم برامج تدريبية متنوعة تستهدف تنمية قدرات الشباب وربط مهاراتهم بمتطلبات سوق العمل.

وأقيمت الدورة تحت رعاية جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، والمهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، والدكتور محمد عبد الوهاب مدير عام الشباب والرياضة بالأقصر، وبإشراف الدكتورة جيهان عبده وكيل المديرية للشباب، ومحمد حمدان مدير إدارة شباب البياضية، وفريق عمل إدارة تنمية الشباب.