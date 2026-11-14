قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أمريكا .. تعليق الرحلات الجوية المتجهة إلى الساحل الغربي لهذ السبب
سي إن إن : مليون ونصف مسافر تأثروا بتعطل حركة الطيران في أمريكا
حبس 2 من المسؤولين عن التبرعات بدار الصفا لرعاية الأيتام بطلخا 4 أيام
توفى على المنبر أثناء خطبة الجمعة.. وزير الأوقاف ينعى إمام مسجد بالأقصر
شيكاغو .. تعرف على أكثر المطارات تضررا في أزمة الطيران الأمريكي
أزمة الطيران.. أول تعليق من ترامب على توقف الرحلات الجوية في أمريكا
أول تعليق من ترامب على حادث تصادم ناقلة بسفينة سياحية في نهر المسيسيبي
شلل في سماء أمريكا .. إلغاء أكثر من 5 آلاف رحلة جوية بجميع الولايات
أكبر سعر دولار في البنوك المصرية الآن
أفضل صيغة لحمد الله على النعم؟.. دار الإفتاء تكشف عنها
رؤوف سعد: ترامب يبحث عن إنجاز سياسي بعد تعثر طموحاته السياسية حاليا
متحدث اللجنة المصرية: مصر لم تتخلَّ عن غزة وهي الأكثر مساندة للفلسطينيين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

رباعيات صلاح جاهين.. لقاء أدبي بقصر ثقافة أرمنت بالأقصر

قصر ثقافة الاقصر
قصر ثقافة الاقصر
شمس يونس

شهد فرع ثقافة الأقصر، عددا من الفعاليات الثقافية والفنية والتوعوية المتنوعة، ضمن أجندة فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة الفنان هشام عطوة، وفي إطار برامج وزارة الثقافة.


شهد قصر ثقافة ارمنت لقاء ثقافي بعنوان "رباعيات صلاح جاهين" عمرو عبد الصبور أشار فيه إلى أن رباعيات صلاح جاهين تعتبر  إحدى أهم علامات الأدب العربي والشعر العامي في القرن العشرين، حيث كتبها الشاعر والفنان المصري صلاح جاهين، ولحنها الموسيقار سيد مكاوي، وغناها الفنان علي الحجار، كما اقيم أمسية شعرية الشاعر د.النوبي عبد الراضي.

ومن مكتبة الطفل والشباب بالرياينة امسية شعرية  القى عدة قصائد بعنوان "ابحث عنك _اعبر ذاكرة لا تنتهي" للشاعر أحمد محمد، و من قصر ثقافة حسن فتحي امسية شعرية بعنوان "قسوة الحبايب" للشاعر أحمد شمس الدين.

ومن ضمن أنشطة فرع ثقافة الأقصر برئاسة محمد رجب  ، التابع لإقليم جنوب الصعيد الثقافي بإشراف محمود عبد الوهاب أعد بيت ثقافة الاقالتة  محاضرة بعنوان "أهمية التضامن مع الشعب الفلسطيني" القاها أحمد أبو بكر   وتحدث عن  معاناة الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى وسائل و أساليب مساندة القضية الفلسطينية كما و نظمت مكتبة النمسا الثقافية محاضرة بعنوان " القطار الكهربائي فى مصر نحو نقل حديث ومستقبل مستدام " أبو المكارم عبدالجليل مدير ادارة التربية والتعليم بالأقصر سابقا متحدثا عن شبكة القطار الكهربائي واحدة من اكبر مشروعات النقل الحديث فى مصر، شبكة القطار الكهربائي تجسد رؤية مصر فى الربط الاقليمى والدولى المتكامل، القطار الكهربائي احد ابرز شواهد الجمهورية الجديدة فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، و مستقبل النقل المستدام ودوره فى دعم التنمية الشاملة ورؤية مصر المستقبلية. 

و من مكتبة الطفل والشباب بالرزيقات بحري أعد لقاء ثقافي بعنوان إستثمار الوقت كيف نصنع من ال ٢٤ ساعة "اوضحت وردة حسن الوقت هو اغلي مورد ف الحياه، و أهميه اداره الوقت، الفرق بين شخص ناجح وشخص حاسس بالضياع هو إحساسه بأهميته الوقت،   ومن قصر ثقافة الأقصر أعد  محاضرة بعنوان ( دور القيادات والمؤسسات الثقافية في مواجهة التغيرات المناخية) أوضح سيد صدقي اخصائي إجتماعى بمدرسة فصول ابن الجراح التجارية موضحا التغيرات المناخية واسبابها، و الآثار السلبية للتغيرات المناخية، دور القبادات والمؤسسات الثقافية في مواجهة التغيرات المناخية، و اقيم نشاط الطفل بالقصر ورشة حكي قصة ( بقرة بنى اسرائيل) للمؤلف/محمد صديق المنشاوى تناول من خلالها الشيخ محمد محمود أحمدأحداث قصة البقرة، و استعراض القصة فى القرآن، الدروس المستفادة من القصة، موضحا جزاء البر والصلاح و حرمة القتل.

نفذت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحري الثقافية ورشة فنية متنوعة متمثلة في ورشة فنون تشكليه رسم أناناس تدريب ولاء أحمد، ورشة حكي بعنوان "حب الوطن" سردتها عائشة يحيى، ورشة تشكيلية تدريب أسماء محمود، و أعد  قصر ثقافة بهاء طاهر  ورشة فنية رسم وتلوين تدريب ناهد نصر الدين بمشاركة أطفال حضانة معاذ بن جبل.

الاقصر أخبار الاقصر ثقافة الاقصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مباراة مصر ومالاوي

قناة مفتوحة لمشاهدة مباراة مصر ومالاوي مباشر.. التردد متاح الآن

الذهب

الذهب يواصل الانهيار.. عيار 21 يهبط بقوة والجرام يفقد 500 جنيه

الشيخ عوض الفردي

«بيختم القرآن كل يومين».. حكاية ملهمة للشيخ عوض الفردي أكبر متسابقي «دولة التلاوة»

أمطار غزيرة

أمطار غزيرة تستمر 4 أيام.. موعد أول نوة شتوية تضرب مصر

سقوط جرار قطار في المرازيق

قادم من التبين.. سقوط جرار قطار في المرازيق والدفع بأوناش الطوارئ لرفعه

القنوات الناقلة لمباراة مصر ومالاوي اليوم

القنوات الناقلة لمباراة مصر ومالاوي اليوم.. الموعد والمعلق والتشكيل المتوقع

وزير النقل الأمريكي شون دافي

وزير النقل الأمريكي يكشف سبب وقف الإقلاع في جميع المطارات

حسام حسن و صلاح

خالد طلعت يفجر مفاجأة بشأن عدد أهداف حسام حسن ومحمد صلاح الدولية

ترشيحاتنا

أرشيفي

شركتا طيران هاواي وألاسكا تستأنفان جميع الرحلات الجوية

أرشيفي

السماح بمغادرة رحلات جوية من المطارات في شمال شرق الولايات المتحدة

أرشيفي

الدفاع المدني السعودي يعلن زوال الخطر عن نجران

بالصور

التعرق أثناء تناول الطعام.. 4 أسباب صحية لا تتجاهليها

لماذا يحدث التعرق أثناء تناول الطعام؟
لماذا يحدث التعرق أثناء تناول الطعام؟
لماذا يحدث التعرق أثناء تناول الطعام؟

هل يؤثر البرد على ضغط الدم؟ .. 7 خطوات تقلل تأثير انخفاض الحرارة على الجسم

هل يؤثر البرد على ضغط الدم؟
هل يؤثر البرد على ضغط الدم؟
هل يؤثر البرد على ضغط الدم؟

غير الوصفات.. 6 طرق طبيعية لعلاج الهالات السوداء تحت العين

الهالات السوداء
الهالات السوداء
الهالات السوداء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: براءة أحمد بن ماجد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التعاقب الوظيفي وعصر اللامركزية

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: اسم ثلاثي

المزيد