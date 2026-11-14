رباعيات صلاح جاهين.. لقاء أدبي بقصر ثقافة أرمنت بالأقصر

شهد فرع ثقافة الأقصر، عددا من الفعاليات الثقافية والفنية والتوعوية المتنوعة، ضمن أجندة فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة الفنان هشام عطوة، وفي إطار برامج وزارة الثقافة.



شهد قصر ثقافة ارمنت لقاء ثقافي بعنوان "رباعيات صلاح جاهين" عمرو عبد الصبور أشار فيه إلى أن رباعيات صلاح جاهين تعتبر إحدى أهم علامات الأدب العربي والشعر العامي في القرن العشرين، حيث كتبها الشاعر والفنان المصري صلاح جاهين، ولحنها الموسيقار سيد مكاوي، وغناها الفنان علي الحجار، كما اقيم أمسية شعرية الشاعر د.النوبي عبد الراضي.

ومن مكتبة الطفل والشباب بالرياينة امسية شعرية القى عدة قصائد بعنوان "ابحث عنك _اعبر ذاكرة لا تنتهي" للشاعر أحمد محمد، و من قصر ثقافة حسن فتحي امسية شعرية بعنوان "قسوة الحبايب" للشاعر أحمد شمس الدين.

ومن ضمن أنشطة فرع ثقافة الأقصر برئاسة محمد رجب ، التابع لإقليم جنوب الصعيد الثقافي بإشراف محمود عبد الوهاب أعد بيت ثقافة الاقالتة محاضرة بعنوان "أهمية التضامن مع الشعب الفلسطيني" القاها أحمد أبو بكر وتحدث عن معاناة الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى وسائل و أساليب مساندة القضية الفلسطينية كما و نظمت مكتبة النمسا الثقافية محاضرة بعنوان " القطار الكهربائي فى مصر نحو نقل حديث ومستقبل مستدام " أبو المكارم عبدالجليل مدير ادارة التربية والتعليم بالأقصر سابقا متحدثا عن شبكة القطار الكهربائي واحدة من اكبر مشروعات النقل الحديث فى مصر، شبكة القطار الكهربائي تجسد رؤية مصر فى الربط الاقليمى والدولى المتكامل، القطار الكهربائي احد ابرز شواهد الجمهورية الجديدة فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، و مستقبل النقل المستدام ودوره فى دعم التنمية الشاملة ورؤية مصر المستقبلية.



و من مكتبة الطفل والشباب بالرزيقات بحري أعد لقاء ثقافي بعنوان إستثمار الوقت كيف نصنع من ال ٢٤ ساعة "اوضحت وردة حسن الوقت هو اغلي مورد ف الحياه، و أهميه اداره الوقت، الفرق بين شخص ناجح وشخص حاسس بالضياع هو إحساسه بأهميته الوقت، ومن قصر ثقافة الأقصر أعد محاضرة بعنوان ( دور القيادات والمؤسسات الثقافية في مواجهة التغيرات المناخية) أوضح سيد صدقي اخصائي إجتماعى بمدرسة فصول ابن الجراح التجارية موضحا التغيرات المناخية واسبابها، و الآثار السلبية للتغيرات المناخية، دور القبادات والمؤسسات الثقافية في مواجهة التغيرات المناخية، و اقيم نشاط الطفل بالقصر ورشة حكي قصة ( بقرة بنى اسرائيل) للمؤلف/محمد صديق المنشاوى تناول من خلالها الشيخ محمد محمود أحمدأحداث قصة البقرة، و استعراض القصة فى القرآن، الدروس المستفادة من القصة، موضحا جزاء البر والصلاح و حرمة القتل.

نفذت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحري الثقافية ورشة فنية متنوعة متمثلة في ورشة فنون تشكليه رسم أناناس تدريب ولاء أحمد، ورشة حكي بعنوان "حب الوطن" سردتها عائشة يحيى، ورشة تشكيلية تدريب أسماء محمود، و أعد قصر ثقافة بهاء طاهر ورشة فنية رسم وتلوين تدريب ناهد نصر الدين بمشاركة أطفال حضانة معاذ بن جبل.