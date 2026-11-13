من الطود إلى الأجيال الجديدة.. الأزهر يجهز منارة لتحفيظ القرآن بالأقصر

أجرى الدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر الشريف، جولة تفقدية بمدرسة تعليم القرآن الكريم بمدينة الطود جنوب الأقصر، للوقوف على مستوى التجهيزات ومتابعة الاستعدادات النهائية تمهيدا لافتتاحها خلال الفترة المقبلة.

وتستهدف المدرسة توفير مساحة تعليمية متخصصة لتحفيظ القرآن الكريم، تجمع بين الحفظ والفهم الصحيح لمعاني آياته، مع غرس القيم الأخلاقية والتربوية في نفوس النشء، بما يسهم في إعداد جيل يرتبط بكتاب الله علما وسلوكا.

ورافق مدير عام الجامع الأزهر خلال الجولة الشيخ أحمد عبد العظيم الطباخ، مدير المكتب الفني بالجامع الأزهر، ومحمد سيد العزب، مدير إدارة التنسيق بمنطقة الأقصر الأزهرية، نائبا عن رئيس الإدارة المركزية للمنطقة، والشيخ سعد الدين أبو السعود، شيخ معهد فتيات الطود.

وتأتي إقامة المدرسة ضمن جهود الأزهر الشريف لتوسيع نطاق الخدمات القرآنية والتعليمية بمختلف مراكز ومدن محافظة الأقصر، وإتاحة الفرصة أمام الأطفال والنشء لتعلم القرآن الكريم في بيئة تعليمية تخضع لإشراف الأزهر الشريف، وتلتزم بمنهجه الوسطي المستنير.

وتجرى هذه الاستعدادات برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وتوجيهات فضيلة الشيخ أيمن عبد الغني، وكيل الأزهر، في إطار مواصلة دور الأزهر في نشر تعاليم الدين الصحيحة، وخدمة كتاب الله ورعاية حفظته.