62 رحلة بالون طائر تزين سماء الأقصر.. 1680 سائحا يستمتعون بمشاهدة الآثار

شهدت سماء مدينة الأقصر، صباح اليوم، انطلاق 62 رحلة من رحلات البالون الطائر، أقلت على متنها 1680 سائحا من مختلف الجنسيات، للاستمتاع بتجربة سياحية استثنائية ومشاهدة المعالم الأثرية والطبيعية لمدينة الأقصر من ارتفاعات مختلفة، مع شروق الشمس فوق الضفة الغربية لنهر النيل.

وتحظى رحلات البالون الطائر بإقبال كبير من السائحين القادمين إلى الأقصر، باعتبارها واحدة من أبرز التجارب السياحية التي تنفرد بها المدينة، حيث تمنح الزائرين فرصة لمشاهدة المعالم الأثرية الممتدة على ضفتي النيل، والجبال والمعابد والمناطق الزراعية في لوحة طبيعية تجمع بين عظمة التاريخ وجمال الطبيعة.

ومن جانبه، قال كابتن طيار وائل أحمد، كابتن بإحدى شركات البالون الطائر بالأقصر، إن الرحلات تشهد إقبالا مميزا من السائحين من مختلف دول العالم، مشيرا إلى أن تجربة التحليق بالبالون فوق المعالم الأثرية للأقصر تمثل أحد أهم عناصر الجذب السياحي، لما تمنحه للسائح من فرصة فريدة لمشاهدة الحضارة المصرية القديمة من منظور مختلف.

وأضاف أن شركات البالون تحرص على تقديم تجربة سياحية متميزة للسائحين، مع الالتزام الكامل باشتراطات السلامة والأمان، وإجراء الفحوصات اللازمة قبل الإقلاع، مؤكدا أن رحلات البالون أصبحت علامة مميزة للسياحة في الأقصر، وتسهم في تعزيز مكانتها على خريطة السياحة العالمية.

وتواصل الأقصر جذب محبي السياحة الثقافية والمغامرات من مختلف أنحاء العالم، بفضل ما تمتلكه من كنوز أثرية فريدة وأنشطة سياحية متنوعة، يأتي في مقدمتها التحليق بالبالون الطائر مع أولى ساعات الصباح.