«ازرع فكرة.. ازرع شجرة» تزرع 10 أشجار بمدرسة الأقصر الثانوية الفندقية

واصلت مبادرة «ازرع فكرة.. ازرع شجرة» جولاتها التوعوية داخل مدارس محافظة الأقصر، من خلال تنظيم فعالية بيئية بمدرسة الأقصر الثانوية الفندقية، تضمنت ندوة تثقيفية حول التغيرات المناخية وزراعة 10 أشجار بفناء المدرسة، بمشاركة الطلاب وإدارة المدرسة.

واستهدفت الفعالية تعريف الطلاب بالتحديات البيئية وتأثيرات التغيرات المناخية على المجتمع، وتسليط الضوء على أهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية والتوسع في زراعة الأشجار وزيادة المساحات الخضراء، بما يسهم في ترسيخ السلوكيات الإيجابية تجاه البيئة.

وعقب الندوة، شارك القائمون على المبادرة وإدارة المدرسة في زراعة 10 أشجار داخل فناء المدرسة، في خطوة تهدف إلى ترجمة الرسائل التوعوية إلى ممارسة فعلية، وتعزيز روح المشاركة والمسؤولية المجتمعية لدى الطلاب.

وأكد أبوالحسن عبدالستار، مؤسس المبادرة، أن استمرار تنفيذ الفعاليات داخل المدارس يأتي انطلاقا من أهمية بناء جيل يمتلك الوعي الكافي بالقضايا البيئية، مشيرا إلى أن المبادرة تسعى إلى ما هو أبعد من زراعة الأشجار، من خلال غرس ثقافة الحفاظ على البيئة وتحفيز الطلاب على أن يكونوا شركاء في مواجهة آثار التغيرات المناخية.

من جانبه، أوضح أسامة أحمد فتح الله، المنسق العام للمبادرة، أن الجمع بين الندوات التوعوية والتطبيق العملي يمثل أحد المحاور الرئيسية لأنشطة المبادرة، لافتا إلى استمرار تنفيذ خطة العمل للوصول إلى مزيد من مدارس المحافظة ونشر ثقافة التشجير بين الطلاب.

ووجه منظمو الفعالية الشكر إلى بربش بغدادي، مدير إدارة التنمية المستدامة بمديرية التربية والتعليم، والمهندس جبريل حسان، مدير إدارة الحدائق والبساتين بالمحافظة، وزينب جمعة، مديرة المدرسة، وماجدة محمد صالح، أخصائية الصحافة، ونور الهدى محمد، الأخصائية الاجتماعية، تقديرا لتعاونهم وجهودهم في تنظيم وإنجاح الفعالية.