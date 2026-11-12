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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الآلاف في حضرة «مارجرجس» بالرزيقات.. زفة الأيقونة تجمع المطارنة والأساقفة في احتفالات دير الأقصر

الآلاف في حضرة «مارجرجس» بالرزيقات.. زفة الأيقونة تجمع المطارنة والأساقفة في احتفالات دير الأقصر
الآلاف في حضرة «مارجرجس» بالرزيقات.. زفة الأيقونة تجمع المطارنة والأساقفة في احتفالات دير الأقصر
شمس يونس

توافدت حشود كبيرة من الزوار والأقباط على دير الشهيد العظيم مارجرجس بجبل الرزيقات غرب الأقصر، اليوم الخميس، للمشاركة في فعاليات اليوم الثالث من الاحتفالات السنوية بذكرى تكريس أول كنيسة باسم الشهيد مارجرجس بمدينة اللد بفلسطين، وسط أجواء إيمانية مميزة وحضور لافت للآباء المطارنة والأساقفة.

وتصدر المشهد موكب زفة أيقونة الشهيد مارجرجس، بمشاركة نيافة الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة والنائب البابوي للدير، ونيافة الأنبا بيمن مطران نقادة وقوص، ونيافة الأنبا يؤانس مطران أسيوط، ونيافة الأنبا يوساب أسقف عام الأقصر، إلى جانب عدد من الرهبان والكهنة والشمامسة.

وانطلقت الدورة وسط أجواء روحانية، تقدمها الأيقونة الكبيرة للشهيد مارجرجس الروماني، بينما اصطف الشمامسة بملابسهم البيضاء مرددين الألحان والتسابيح الكنسية، وخلفهم الآباء المطارنة والأساقفة والرهبان والكهنة، فيما شارك آلاف الزوار في الموكب، مرددين الترانيم والمدائح، وارتفعت الزغاريد من السيدات ابتهاجا بالمشاركة في هذه المناسبة الدينية.

وتعد زفة الأيقونة أو ما يعرف بـ«الدورة» من أبرز الطقوس التي تحرص جموع المشاركين على حضورها خلال الاحتفالات السنوية بالدير، لما تحمله من مكانة خاصة لدى محبي الشهيد مارجرجس وزوار الدير من مختلف المحافظات.

وتستمر احتفالات الدير لمدة 7 أيام، خلال الفترة من 10 إلى 16 نوفمبر 2026، وسط توافد متزايد للزوار الذين يحرصون سنويا على المشاركة في إحياء ذكرى تكريس أول كنيسة باسم الشهيد العظيم مارجرجس.

وعلى الجانب الأمني، كثفت الأجهزة الأمنية بالأقصر إجراءات تأمين الاحتفالات، تنفيذا لتوجيهات اللواء الدكتور حسن عبد العزيز، مساعد أول وزير الداخلية لجنوب الصعيد، واللواء جميل حسن، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، حيث جرى الدفع بتشكيلات من قوات الأمن المركزي والأمن العام والمباحث الجنائية، إلى جانب خبراء المفرقعات، لتأمين محيط الدير والطرق والمحاور المؤدية إليه.

وشملت الخطة الأمنية تركيب بوابات إلكترونية على مداخل ومخارج الدير للكشف عن المعادن والأسلحة، مع تكثيف الخدمات الأمنية وتنظيم حركة الدخول والخروج، ومنع انتظار السيارات بالمناطق المحيطة، لضمان انتظام الاحتفالات وسلامة المشاركين.

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