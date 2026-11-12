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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضبط 488 قطعة مخبوزات وحلويات منتهية الصلاحية داخل محل غير مرخص بأرمنت جنوب الأقصر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
شمس يونس

ضبطت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر كميات من المواد الغذائية منتهية الصلاحية داخل أحد المحال التجارية غير المرخصة بمركز أرمنت جنوب المحافظة، وذلك خلال حملة رقابية استهدفت المحال التجارية والمخازن وسلاسل الإمداد، للتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة وحماية صحة المواطنين.

جاءت الحملة تنفيذا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، وبمتابعة عبد الرازق محمد الصافي وكيل وزارة التموين بالأقصر، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومختلف الأنشطة التجارية، والتصدي لمحاولات تداول السلع غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

ونفذت إدارة تموين أرمنت الحملة، حيث أسفرت أعمال التفتيش عن ضبط 288 قرص مشبك كبير الحجم، بالإضافة إلى 200 قطعة من مخبوزات الباتيه، جميعها منتهية الصلاحية، داخل أحد المحال غير المرخصة.

كما أسفرت الحملة عن تحرير 12 محضرا لعدم الإعلان عن أسعار المنتجات والسلع المعروضة للبيع للمواطنين، بالمخالفة للقوانين والقرارات التموينية المنظمة للتداول والبيع.

وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مع إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

الأقصر اخبار الأقصر تموين الأقصر

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