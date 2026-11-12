محافظ الأقصر يعقد اجتماعًا لمتابعة ملفات التقنين والتصالح وتسريع معدلات الإنجاز

عقد المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، اجتماعًا لمناقشة ومتابعة مستجدات ملفات تقنين أراضي أملاك الدولة وطلبات التصالح في مخالفات البناء، وذلك بحضور اللواء محمد صحصاح، السكرتير العام المساعد لمحافظة الأقصر، ورؤساء المراكز والمدن، ومديري الإدارات المعنية، ووكلاء الوزارات والجهات المختصة.

وخلال الاجتماع، ناقش محافظ الأقصر الموقف التنفيذي لملفات التقنين والتصالح بمختلف مراكز ومدن المحافظة، ومعدلات الإنجاز التي تم تحقيقها، ونسب الفحص والمعاينة واستكمال الإجراءات، إلى جانب بحث المعوقات التي تواجه سير العمل، والعمل على تذليلها بالتنسيق بين الجهات المعنية.

وشدد محافظ الأقصر على ضرورة تكثيف الجهود وتسريع وتيرة العمل في ملفات التقنين والتصالح، مع الالتزام بالضوابط القانونية والإجراءات المنظمة، وسرعة الانتهاء من فحص الطلبات المقدمة، واستيفاء المستندات المطلوبة، بما يضمن الحفاظ على حقوق الدولة وتحقيق الاستقرار للمواطنين الجادين.