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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الصحة تبدأ تنفيذ الدبلوم المهني لتأهيل 100 من مسؤولي المتابعة والتقييم

جانب من المشاركة
جانب من المشاركة
عبدالصمد ماهر

أعلنت وزارة الصحة والسكان بدء تنفيذ الدبلوم المهني في المتابعة والتقييم، الذي ينفذه معهد التخطيط القومي بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بمشاركة 100 متدرب من مسؤولي المتابعة والتقييم بقطاعات الوزارة ومديريات الشؤون الصحية والجهات التابعة لها، بهدف تعزيز قدراتهم في متابعة تنفيذ البرامج والمشروعات الصحية وقياس مؤشرات الأداء وتحليل النتائج، بما يدعم كفاءة التخطيط واتخاذ القرار وتحسين الأداء المؤسسي.

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن تأهيل الكوادر المعنية بالمتابعة والتقييم يمثل أحد المحاور المهمة لتطوير الأداء المؤسسي، مشيرًا إلى أن الاستثمار في هذه القدرات يسهم في تعزيز كفاءة متابعة البرامج والمشروعات وقياس مدى تحقيقها للأهداف والاستفادة من نتائج التقييم في تحديد فرص التحسين.

تطوير قدرات العاملين

وأوضحت منال مأمون رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية، أن تطوير قدرات العاملين ركيزة أساسية لرفع كفاءة الأداء المؤسسي، مؤكدة أهمية إعداد كوادر متخصصة تمتلك الأدوات والمعارف اللازمة لمتابعة الأداء وتقييم النتائج بما يدعم الاستخدام الأمثل للموارد. 

وأشارت الدكتورة هدير سويدان مدير عام الإدارة العامة لإدارة وتنمية المواهب إلى أن البرنامج يأتي في إطار تطوير المهارات المهنية وفق احتياجات العمل الفعلية وربط التدريب بالتطبيق العملي لضمان توظيف المعارف في تحسين أساليب العمل وأداء الإدارات والجهات التابعة.

يُنفذ الدبلوم على ثلاثة مستويات بإجمالي 180 ساعة، ويجمع بين التأصيل العلمي والتطبيق العملي؛ حيث يتناول المستوى الأول تحليل المشكلات وتصميم النتائج ومؤشرات الأداء، ويركز المستوى الثاني على تصميم نظم المتابعة وإدارة البيانات وتحليل الأداء وتوظيف نتائجه في دعم القرارات، بينما يتناول المستوى الثالث منهجيات التقييم وإدارته والتعلم المؤسسي وتعزيز التكامل بين مراحل التخطيط والمتابعة والتقييم. ويستهدف البرنامج إكساب المشاركين مهارات عملية في تحليل الوضع الراهن وتحديد أصحاب المصلحة وبناء أطر النتائج ومؤشرات الأداء وتصميم آليات جمع البيانات وتحليلها وإعداد تقارير الأداء، فضلاً عن تحويل نتائج التقييم إلى توصيات قابلة للتنفيذ وخطط استجابة إدارية، ويتضمن مشروعًا تطبيقيًا لإعداد ملف متكامل للتخطيط والمتابعة والتقييم والتعلم لأحد البرامج أو المشروعات الفعلية.

وأوضح الدكتور أشرف صلاح الدين نائب رئيس معهد التخطيط القومي للتدريب والاستشارات وخدمة المجتمع أن المتابعة والتقييم يمثلان منهجًا متكاملًا يساعد المؤسسات على تكوين رؤية شاملة لنتائج المشروعات وتحديد مجالات التحسين من خلال قرارات تستند إلى البيانات والأدلة، مشيرًا إلى أن الدبلوم يجمع بين المفاهيم العلمية والمهارات التطبيقية بما يعزز قدرة المشاركين على تحليل البيانات وتفسير النتائج واستخلاص توصيات عملية.

ويأتي الدبلوم ضمن حزمة تعاون بين الوزارة ومعهد التخطيط القومي تضم تسعة برامج تدريبية ودبلومات مهنية متخصصة في مجالات التخطيط وإدارة الأداء والتميز المؤسسي والحوكمة والتحول الرقمي، ومن المقرر بدء تنفيذ باقي البرامج اعتبارًا من نهاية نوفمبر الجاري.

وزارة الصحة الدبلوم المهني وزارة الصحة والسكان معهد التخطيط القومي الأمم المتحدة

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