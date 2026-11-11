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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

النائب عاطف المغاوري لـ صدى البلد: أعلنت ترشحي لرئاسة حزب التجمع

النائب عاطف المغاوري
النائب عاطف المغاوري
معتز الخصوصي

أعلن النائب عاطف المغاوري ، نائب رئيس حزب التجمع عن ترشحه لانتخابات رئاسة حزب التجمع خلال المؤتمر العام التاسع لحزب التجمع المقرر انعقاده يوم ٢٨ نوفمبر الجاري.

وأكد المغاوري في تصريحات خاصة ل " صدى البلد " أنه أعلن الترشح لرئاسة حزب التجمع نظرا لرؤيته داخل الحزب ، كما أنه صاحب خبرة وتجربة كبيرة ، حيث إنني بدأت عضويتي في حزب التجمع منذ عام ١٩٧٦.

وأشار نائب رئيس حزب التجمع إلى أنه شغل منصب أمين مساعد محافظة في الحزب ، وعضو لجنة محافظة ، وأمين محافظة ، ثم عضو مكتب سياسي ثم نائب رئيس الحزب لدورتين ، ثم ترشحت في أعوام ٢٠٠٠ و ٢٠٠٥ و ٢٠١٠ و ٢٠١٢و ٢٠١٥ عن الحزب في مجلس النواب.

النائب عاطف المغاوري عاطف المغاوري حزب التجمع التجمع

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