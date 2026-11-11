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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: استكمال المشروعات ذات نسب الإنجاز المرتفعة ضرورة لتعظيم الاستفادة من استثمارات الدولة

النائب إبراهيم نظير
النائب إبراهيم نظير
محمد الشعراوي

أكد النائب إبراهيم نظير، عضو مجلس النواب، أن توجه الحكومة لإعطاء الأولوية لاستكمال المشروعات القائمة، خاصة التي اقتربت من الانتهاء وحققت نسب تنفيذ مرتفعة، يمثل خطوة مهمة في إدارة الاستثمارات العامة بكفاءة، وتعزيز قدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية والظروف الراهنة.

وأوضح نظير في تصريح خاص أن اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات المستهدفة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، يعكس أهمية التنسيق المستمر بين الوزارات والجهات التنفيذية لضمان سرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية ودخول المشروعات الخدمة في أقرب وقت ممكن.

تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين

وأشار إلى أن استكمال المشروعات القائمة قبل التوسع في إطلاق مشروعات جديدة يسهم في الحفاظ على الاستثمارات التي تم إنفاقها، وتحقيق عائد تنموي واقتصادي منها، فضلًا عن توفير الوقت والموارد وتحسين كفاءة الإنفاق العام.

وأضاف عضو مجلس النواب أن قطاعات المياه والكهرباء والطاقة والإسكان والاتصالات والبنية الأساسية تمثل ركائز أساسية لتحسين مستوى المعيشة ودعم خطط التنمية، مؤكدًا ضرورة استمرار التنسيق بين الجهات المعنية وإزالة أي معوقات قد تؤخر التنفيذ.

سرعة تشغيل الشروعات واستفادة المواطنين منها

وشدد نظير على أن المعيار الحقيقي لنجاح المشروعات التنموية يتمثل في سرعة تشغيلها واستفادة المواطنين منها، مطالبًا بمواصلة المتابعة الدقيقة لمعدلات التنفيذ والالتزام بالجداول الزمنية، بما يحقق أهداف الدولة في الارتقاء بالخدمات وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

النائب إبراهيم نظير النواب مجلس النواب الدكتور مصطفى مدبولي

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