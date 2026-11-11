هل يشترط ستر العورة للمرأة والرجل عند قراءة القرآن؟.. أمين الفتوى يوضح

أوضح الشيخ أحمد عبد العظيم، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن ستر العورة ليس شرطًا لقراءة القرآن الكريم من المصحف، سواء للرجل أو المرأة، مؤكدًا أن القارئ يجوز له تلاوة القرآن دون اشتراط تغطية جميع ما يجب ستره في الصلاة.

وأشار أمين الفتوى، خلال تصريح له، إلى أن كشف العورة أثناء قراءة القرآن أمر شديد الكراهة، وأن قراءة الشخص للقرآن وهو عارٍ تمامًا تُعد أمرًا مستهجنًا ومخالفًا للأدب الواجب مع كلام الله.

وأضاف أن المرأة يجوز لها قراءة القرآن وشعرها مكشوف، ولا حرج في ذلك، لأن تغطية الشعر أو ستر العورة ليس شرطًا لقراءة القرآن الكريم، مع التأكيد على استحباب مراعاة الأدب والوقار عند تلاوة كتاب الله.

هل يشترط الوضوء لقراءة القرآن من الهاتف؟

أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول حكم الوضوء قبل قراءة القرآن الكريم، موضحًا أن الحكم يختلف بحسب وسيلة القراءة، سواء كانت من المصحف الشريف مباشرة أو من الهاتف المحمول والأجهزة الإلكترونية.

وأوضح أمين الفتوى، خلال تصريحات له، أن من أراد قراءة القرآن ممسكًا بالمصحف الشريف، فعليه الوضوء قبل مسه، مستشهدًا بقوله تعالى: «لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ».

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء أن قراءة القرآن من الحفظ لا يشترط لها الوضوء، وكذلك القراءة من الهاتف المحمول أو أي جهاز إلكتروني يحتوي على نسخة من القرآن الكريم، لأن هذه الأجهزة لا تُعد مصحفًا بالمعنى الشرعي، ولا تأخذ حكمه في مسألة اشتراط الطهارة للمس.

وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء أن المسلم يستطيع قراءة القرآن من هاتفه أو من حفظه دون وضوء، بينما يشترط الوضوء عند الإمساك بالمصحف الشريف وقراءته منه، موضحًا أن الفارق الأساسي في الحكم هو بين مس المصحف والقراءة من وسيلة إلكترونية أو عن ظهر قلب.