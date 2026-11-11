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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

هل قراءة القرآن من الهاتف أقل ثواباً من المصحف ؟ .. الإفتاء تجيب

قراءة القرآن من الهاتف
قراءة القرآن من الهاتف

أكد الدكتور عبد الله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن قراءة القرآن الكريم من المصحف الورقي لها فضل كبير من حيث زيادة الأجر والبركة، مشيرًا إلى أن القراءة من الهاتف المحمول جائزة شرعًا ولا حرج فيها، خاصة عند الحاجة أو رغبةً في التيسير.

وأوضح العجمي، خلال بث مباشر عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية على موقع «فيسبوك»، أن وسيلة القراءة لا تغير من أصل العبادة، ما دام المسلم يتلو كلام الله عز وجل، سواء من المصحف الورقي أو من خلال الهاتف المحمول.

هل القراءة من الهاتف تقلل ثواب تلاوة القرآن؟

وفي السياق ذاته، أوضح الدكتور أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن قراءة القرآن الكريم من الهاتف المحمول لا تقل في الثواب عن القراءة من المصحف الورقي، مؤكدًا أن العبرة بالكلام المقروء، وهو كلام الله عز وجل، وليس بالوسيلة المستخدمة في التلاوة.

هل القراءة من الهاتف تعد هجرًا للمصحف؟

وأشار إلى أن مفهوم هجر المصحف لا يرتبط بوسيلة القراءة، وإنما يتمثل في ترك تلاوة القرآن الكريم والانصراف عنه، موضحًا أن قراءة القرآن من الهاتف لا تعد هجرًا للمصحف ما دام المسلم محافظًا على التلاوة بانتظام.

من جانبه، أوضح الدكتور عمرو الورداني، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، خلال برنامجه «ولا تعسروا»، أن تطبيقات القرآن الكريم المتاحة على الهواتف المحمولة تُعد وسيلة صحيحة للتلاوة، لأنها تعرض النص القرآني نفسه الموجود في المصحف الورقي.

وأضاف أن المسلم يحصل على ثواب تلاوة القرآن عند قراءته من الهاتف، كما يحصل عليه عند القراءة من المصحف الورقي، طالما يقرأ كلام الله عز وجل.

حكم قراءة القرآن من الهاتف أثناء الصلاة

وفيما يتعلق بحكم قراءة القرآن من الهاتف المحمول أثناء الصلاة، أوضح الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن القراءة من الهاتف أو المصحف أو الجهاز اللوحي جائزة، مشيرًا إلى أن العلماء يفرقون بين صلاة الفريضة وصلاة النافلة.

وبيّن أن الأفضل في صلاة الفريضة أن يقرأ المصلي من محفوظاته بعد الفاتحة ما تيسر من القرآن الكريم، بينما يجوز له القراءة من المصحف أو الهاتف خلال صلاة النافلة، مثل قيام الليل، دون حرج.

وأكد أن الصلاة تظل صحيحة عند القراءة من المصحف أو الهاتف أثناء الفريضة، مشددًا على أن الأصل في أداء العبادات هو التيسير على الناس، مع مراعاة أحكام الصلاة.

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