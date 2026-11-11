خطوة تاريخية.. عبد السلام نصية يشيد بإعادة افتتاح السفارة المصرية في طرابلس

أكد الدكتور عبدالسلام عبدالله نصية، نائب رئيس البرلمان العربي، عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع جمهورية مصر العربية ودولة ليبيا، وما تستند إليه من روابط راسخة ومصالح مشتركة بين الشعبين الشقيقين، مشددًا على أهمية مواصلة تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين في مختلف المجالات، بما يدعم استقرار ليبيا ويعزز مسيرة العمل العربي المشترك.

جاء ذلك خلال مشاركة نائب رئيس البرلمان العربي في حفل إعادة افتتاح المبنى التاريخي للسفارة المصرية بالعاصمة الليبية طرابلس، بحضور الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، وعدد من المسؤولين والشخصيات الدبلوماسية.

وأشار نصية إلى أن إعادة افتتاح السفارة المصرية تمثل خطوة مهمة في مسار تعزيز العلاقات الثنائية، وتجسد حرص البلدين على ترسيخ التواصل الدبلوماسي وتطوير آفاق التعاون المشترك، فضلًا عن تأكيد الحضور المصري ودوره في دعم العلاقات مع ليبيا على مختلف المستويات.