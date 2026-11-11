قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خطوة تاريخية.. عبد السلام نصية يشيد بإعادة افتتاح السفارة المصرية في طرابلس
أحمد موسى: الإعلان عن مسابقة لأفضل تصميم معماري لبوابات الشيخ زايد برعاية «أبو العينين» | فيديو
هل كان الرسول يقول آمين في الصلاة .. وما حكم السهو عنها؟
يوفنتوس يستعد لثورة شتوية.. مهاجم وظهير أيسر على رأس أولويات «سباليتي»
بينها مجالس إسلامية أوروبية وشخصيات.. القائمة الكاملة للكيانات والأشخاص المدرجين على قوائم الإرهاب في مصر
وزراء الصحة العرب ينتصرون لـ «صحة فلسطين» .. دعم مالي وتكريم استثنائي لـ «أبو صفية».. صور
5267 جنيها للجرام.. انخفاض أسعار الذهب في مصر
مسيّرات أوكرانية تستهدف ميناء نفطيًا استراتيجيًا في روسيا.. انفجارات وحرائق قرب حدود إستونيا
هيئة بحرية بريطانية: بلاغ عن واقعة تتعلق بناقلة في مضيق هرمز
عالم مصرى: فخور بحصولي على الجائزة العالمية.. وفريقي البحثي وراء تطوير علاج مُوجّه للسرطان
أحمد خير: «أفشة» عرض مساعدتي في الانتقال للدوري الممتاز ورفضت
هل الصدقة تطهر المال الحرام ؟ .. علي جمعة يجيب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

5267 جنيها للجرام.. انخفاض أسعار الذهب في مصر

مشغولات ذهبية
مشغولات ذهبية
آية الجارحي

تراجعت أسعار الذهب على المستويين العالمي والمحلي خلال تعاملات أمس الثلاثاء وسجلت أوقية الذهب نحو 4028 دولارًا وسط تراجع المعدن النفيس في الأسواق العالمية.
 

وسجل سعر الذهب اليوم الاربعاء 10-11-2026، 5267 جنيها عيار 18 الاقل سعرا، بعد انخفاض بنحو 40 جنيها.

وعلى المستوى تراجع سعر الذهب على مستوى جميع الاعيرة الذهبية، متاثرة بهبوط سعر الذهب عالميا وانخفاض سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.

أسعار الذهب اليوم

ويقدم موقع صدى البلد الاخباري أسعار الدولار اليوم الاربعاء 11 نوفمبر 2026،  التعاملات ضمن نشرته الخدمية 

..

بورصة الذهب مباشر

سجل سعر الذهب عالميًا الآن 4028 دولارا للأوقية.

سعر الذهب عيار 18

سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 5267 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 21

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا 6145 جنيه، بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3% و8% من سعر الجرام.

سعر الذهب عيار 24

أما الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 7023 جنيها للشراء. 

 

سعر الجنيه الذهب اليوم 

وسجّل سعر الجنيه الذهب اليوم 49.160 ألف جنيه. 

وحذرت شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية، برئاسة إيهاب واصف، المواطنين من مخاطر شراء الذهب في مصر عبر التطبيقات الإلكترونية والمنصات الرقمية غير المضمونة، مؤكدة أهمية توخي الحذر عند التعامل مع هذه التطبيقات، خاصة في ظل غياب ضمانات حقيقية تكفل حقوق المشترين حال توقف المنصة أو إغلاق التطبيق.

وأكدت الشعبة أن شراء الذهب بصورة فعلية ومباشرة من الأسواق، وتسلم المشغولات أو السبائك الذهبية باليد، يمثل الخيار الأكثر أمانا للمستهلك، مقارنة بشراء أرصدة ذهبية عبر التطبيقات الإلكترونية دون حيازة فعلية للمعدن.

وأوضحت أن بعض التطبيقات تتيح للمستخدم شراء كميات من الذهب وتسجيلها كأرصدة إلكترونية داخل حسابه، دون أن يكون الذهب في حيازته الفعلية، وهو ما يثير تساؤلات بشأن آليات استلام المعدن وحقوق العملاء حال توقف التطبيق عن العمل أو إغلاقه لأي سبب.

وشددت الشعبة على أنه لا توجد ضمانات حقيقية كافية لاسترداد أموال العملاء في مثل هذه الحالات، خاصة إذا لم تكن هناك آليات واضحة وملزمة تتيح للمستخدم استلام الذهب الذي اشتراه فعليا، أو استرداد قيمته بصورة مضمونة، الأمر الذي قد يعرض مدخرات المواطنين لمخاطر غير محسوبة.

وأضافت أن التعامل المباشر مع تجار الذهب المعتمدين في السوق يتيح للمستهلك معاينة المنتج والتأكد من وزنه وعياره والحصول عليه فور إتمام عملية الشراء، بما يقلل من المخاطر المرتبطة بالمعاملات الإلكترونية غير الواضحة.
 

الذهب أسعار الذهب سعر جرام الذهب سعر الذهب عيار 21 بورصة الذهب مباشر سعر الذهب عالميا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اجازة رسمية

هل الخميس 12 نوفمبر إجازة رسمية؟.. موعد أقرب عطلة مقبلة

حالة الطقس غدا

البرد بدأ والأمطار تقترب.. حالة الطقس من الأربعاء إلى السبت المقبل

حالة الطقس

جهزوا الجواكيت.. أجواء باردة وشبورة كثيفة وأمطار.. إليك تفاصيل الطقس

موعد صرف مرتبات نوفمبر

قرار رسمي من المالية.. موعد مرتبات نوفمبر للموظفين

الذهب

هبوط محلي وعالمي.. سعر الذهب عيار 21 مساء اليوم الثلاثاء

محمد صلاح

مفاجأة غير متوقعة.. طرابزون يتخذ قرارا حاسما بشأن مستقبل محمد صلاح

تاجر إيراني يشبه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في صورة مركبة تُبرز التشابه اللافت بينهما

وشه نحس.. إيرانيون يقاطعون محل حلويات نهائيا بسبب الشبه بين صاحبه ونتنياهو

رضا عبد العال

بعد قرار إيقافه.. رضا عبد العال يعتذر عن خطأ حلقة «البريمو»: خالص العزاء للشعب المصري

ترشيحاتنا

مصطفى شوبير

حارس سمنود: أعشق نادي الزمالك.. وأحمد الشناوي أفضل حارس و«أوفا» يستحق الاحتراف

دي يونج

مدرب منتخب هولندا يُشيد بقدرات «دي يونج».. و«تشافي» يتحدّث عن غياب التقدير

احمد خير

حارس سمنود: « لعيبة زد بيقبضوا 10 ملايين وإحنا بنقبض 5 آلاف جنيه.. ظروف اللعيبة في الدرجة الثانية صعبة»

بالصور

بالصور .. هاندا أرتشيل تتألق بإطلالة سوداء في أحدث جلسة تصوير

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل

6 تعديلات بسيطة تجعل الإفطار أكثر صحة .. تقليل الدهون والسعرات الحرارية

كم سعرة حرارية يحتوي عليها الإفطار الإنجليزي التقليدي؟
كم سعرة حرارية يحتوي عليها الإفطار الإنجليزي التقليدي؟
كم سعرة حرارية يحتوي عليها الإفطار الإنجليزي التقليدي؟

المشروبات الغازية تهدّد صحة الكبد.. دراسة تكشف علاقتها بزيادة خطر سرطان الكبد والوفاة

المشروبات الغازية وعلاقتها بزيادة خطر سرطان الكبد
المشروبات الغازية وعلاقتها بزيادة خطر سرطان الكبد
المشروبات الغازية وعلاقتها بزيادة خطر سرطان الكبد

انخفاض درجات الحرارة يزيد احتقان الجيوب الأنفية .. طريقة بسيطة لتخفيف الضغط وتسهيل التنفس في المنزل

طريقة تصريف الجيوب الأنفية في المنزل بالتدليك
طريقة تصريف الجيوب الأنفية في المنزل بالتدليك
طريقة تصريف الجيوب الأنفية في المنزل بالتدليك

فيديو

دموع أصالة

بـ20 مليون دينار.. مُعجب عراقي يشتري «طقم ذهب» لأصالة بسبب دموعها | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التعاقب الوظيفي وعصر اللامركزية

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: اسم ثلاثي

د. مها عبد القادر - أستاذ أصول التربية - جامعة الأزهر

د. مها محمد عبد القادر تكتب: دولة الابتكار.. نحو مجتمع ينتج المعرفة ويصنع المستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: السودان بين احتمالية التقسيم وتهديد الأمن القومي

اللواء حاتم البيباني

اللواء حاتم البيباني يكتب: عبدول في مجلس الشيوخ الأمريكي.. فرحة وتحفّظ وقراءة موضوعية

المزيد