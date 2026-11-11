يوفنتوس يستعد لثورة شتوية.. مهاجم وظهير أيسر على رأس أولويات «سباليتي»

يخطط يوفنتوس لإعادة ترتيب أوراقه خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة، في محاولة لمعالجة الثغرات التي ظهرت في أداء الفريق خلال الفترة الأخيرة تحت قيادة لوتشيانو سباليتي، بعدما تزايدت المخاوف بشأن تراجع المستوى والنتائج، بالتزامن مع الضغوط المالية المرتبطة بضرورة حجز مقعد في دوري أبطال أوروبا.

وبحسب ما أورده موقع "توتو سبورت" الإيطالي، فإن إدارة النادي وضعت تدعيم مركز المهاجم الصريح والظهير الأيسر ضمن الملفات الأكثر إلحاحًا في يناير، مع توجه لتخصيص ميزانية تسمح بضم لاعبين قادرين على تقديم إضافة حقيقية، بدلًا من الاعتماد على حلول مؤقتة أو صفقات محدودة التكلفة.

وفي الهجوم، لا يزال غياب المهاجم القادر على ترجمة الفرص إلى أهداف يمثل مشكلة واضحة ليوفنتوس، وهو ما يدفع سباليتي للبحث عن عنصر يمتلك خصائص مختلفة عن الخيارات المتاحة حاليًا. وبرز اسما الأمريكي فولارين بالوجون والنرويجي ألكسندر سورلوث ضمن الأسماء المطروحة، فيما تحدث التقرير عن وجود مرشح آخر لم يُكشف عن هويته حتى الآن.

أما الجبهة اليسرى، فتحتاج بدورها إلى تدعيم في ظل عدم اقتناع النادي بالحلول الحالية، وظهر خوان ميراندا، لاعب ريال بيتيس، ضمن الخيارات التي يدرسها يوفنتوس. ومع ذلك، يميل الاتجاه داخل النادي إلى اختيار لاعب جاهز يمتلك الخبرة اللازمة للتأقلم سريعًا، بدلًا من التعاقد مع لاعب يحتاج إلى فترة طويلة قبل تقديم مستواه المنتظر.

ولم تتوقف ملاحظات التقرير عند مركزي الهجوم والظهير الأيسر، إذ أشار أيضًا إلى تراجع مستوى بعض عناصر الدفاع، ومن بينهم جليسون بريمر ولوتشيانو لوكومي. ويظل الكوري الجنوبي كيم مين جاي، مدافع بايرن ميونخ، أحد الأسماء التي يحلم سباليتي بضمها، لكن إتمام الصفقة في يناير يبدو معقدًا، ما يجعل تأجيلها إلى الصيف احتمالًا أقرب.

وتحمل مواجهة يوفنتوس أمام كومو أهمية كبيرة في تحديد ملامح المرحلة المقبلة، إذ ستكون مؤشرًا على قدرة سباليتي على استعادة توازن الفريق وإعادته إلى سباق المراكز الأوروبية خلال الأشهر الستة أو السبعة القادمة.

وتزداد أهمية هذا الهدف في ظل العواقب الاقتصادية المحتملة للغياب عن دوري أبطال أوروبا لموسمين متتاليين، وهو ما قد يفرض ضغوطًا إضافية على إدارة يوفنتوس ويجعل التحركات الشتوية أكثر أهمية في محاولة إنقاذ الموسم.