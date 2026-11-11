أحمد موسى: الإعلان عن مسابقة لأفضل تصميم معماري لبوابات الشيخ زايد برعاية «أبو العينين» | فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إنه تم الإعلان عن مسابقة معمارية لأفضل تصميم معماري لبوابات الشيخ زايد برعاية النائب محمد أبوالعينين، رئيس مجموعة كليوباترا.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن المسابقة تتم لاختيار تصاميم معمارية توضح الهوية البصرية للمدينة، وتظهر كل مزاياها.

وتابع الإعلامي أحمد موسى: جوائز مالية كبيرة للفائزين بالمركز الأول والثاني والثالث، مع إتاحة الفرصة للكفاءات والخبرات.

وذكر الإعلامي أحمد موسى: مدينة الشيخ زايد واحدة من المدن الحديثة والمتميزة وسيكون لها طابع حضاري وبصمة معمارية لتوضح هويتها البصرية.