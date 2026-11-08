الأوراق المطلوبة لاستخراج بطاقة التأمين الصحي 2026 وخطوات التجديد

تتضمن إجراءات استخراج البطاقة العلاجية لعام 2026 للموظفين إجراء الكشف الطبي الابتدائي باستخدام نموذج 111، وتجهيز المستندات المطلوبة، ثم التوجه إلى مركز إصدار البطاقات التابع لجهة العمل لاستكمال إجراءات الاشتراك والحصول على البطاقة، بينما أعلنت وزارة الصحة والسكان تيسيرات جديدة لتجديد بطاقات التأمين الصحي لأصحاب المعاشات، من بينها إمكانية إنهاء الإجراءات من خلال أحد أقارب صاحب المعاش من الدرجة الأولى، وتجديد البطاقة لمدة عام كامل دون الحاجة إلى تقديم طابعة تأمينية من هيئة التأمينات الاجتماعية.

وتستهدف هذه الإجراءات تسهيل حصول المواطنين على الخدمات الطبية والعلاجية التي تقدمها الهيئة العامة للتأمين الصحي، سواء للعاملين بالقطاعين الحكومي والخاص أو لأصحاب المعاشات، مع تقليل الأعباء الإدارية ومشقة الانتقال، خاصة بالنسبة لكبار السن.

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ما خطوات استخراج البطاقة العلاجية للموظفين 2026؟

حددت الهيئة العامة للتأمين الصحي مجموعة من الإجراءات التي يتعين على الموظفين استيفاؤها للحصول على البطاقة العلاجية، وتبدأ بإجراء الكشف الطبي الابتدائي، ثم استكمال المستندات والتوجه إلى مركز إصدار البطاقات المختص التابع لجهة العمل.

وتتمثل خطوات استخراج البطاقة العلاجية للموظفين في الإجراءات الآتية:

إجراء الكشف الطبي الابتدائي باستخدام نموذج 111.

الحصول على صورة معتمدة ومختومة من الكشف الطبي.

التوجه إلى مركز إصدار البطاقات التابع لجهة العمل.

طلب استمارة الاشتراك في التأمين الصحي المميكنة.

تجهيز المستندات والأوراق المطلوبة وتقديمها إلى المركز المختص.

مراجعة المستندات واستكمال إجراءات الاشتراك التأميني.

استلام البطاقة العلاجية بعد الانتهاء من إجراءات الإصدار.

ويتعين على الموظف تجهيز الأوراق المطلوبة قبل التوجه إلى مركز إصدار البطاقات، لتسهيل مراجعة الطلب واستكمال إجراءات الاشتراك دون تأخير.

ما الأوراق المطلوبة لاستخراج بطاقة التأمين الصحي 2026؟

تشمل المستندات المطلوبة لاستخراج البطاقة العلاجية للموظفين مجموعة من الأوراق التي حددتها الهيئة العامة للتأمين الصحي، ويجب تقديمها إلى مركز إصدار البطاقات التابع لجهة العمل، وهي:

استمارة التأمين الصحي المميكنة مختومة بختم النسر.

صورة سارية من بطاقة الرقم القومي.

صورتان شخصيتان حديثتان.

طابع تأميني معتمد.

برنت تأميني.

طابع تأميني خاص بالمنشأة لإثبات السداد.

صورة من الكشف الطبي الابتدائي المعتمد والمختوم بنموذج 111.

ويُنصح بمراجعة المستندات وتجهيزها قبل تقديم الطلب، مع التأكد من وجود صورة بطاقة الرقم القومي السارية والكشف الطبي المعتمد، إلى جانب بقية الأوراق المطلوبة لاستكمال إجراءات الإصدار.

أين يتم استخراج البطاقة العلاجية للموظفين؟

يتم استخراج البطاقة العلاجية للموظفين من خلال مركز إصدار البطاقات التابع لجهة العمل، حيث يحصل الموظف على استمارة الاشتراك في التأمين الصحي المميكنة، ثم يقدم المستندات المطلوبة إلى المركز المختص لمراجعتها والتأكد من استيفاء شروط الإصدار.

ويمكن للعاملين الاطلاع على تفاصيل الخدمات والإجراءات من خلال الموقع الرسمي للهيئة العامة للتأمين الصحي، عبر الرابط الآتي:

https://www.hio.gov.eg/

ما التيسيرات الجديدة لتجديد بطاقة التأمين الصحي لأصحاب المعاشات؟

أعلنت وزارة الصحة والسكان حزمة من التيسيرات الجديدة لتسهيل تجديد بطاقات التأمين الصحي لأصحاب المعاشات، بهدف تخفيف الأعباء الإدارية ومشقة الانتقال على كبار السن، وضمان استمرار حصولهم على الخدمات الطبية والعلاجية دون تعقيدات أو تعدد الإجراءات الورقية.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، بدء تطبيق هذه التيسيرات بالتنسيق بين الهيئة العامة للتأمين الصحي والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وذلك لحين استكمال الربط الإلكتروني بين الجهتين.

وتتضمن الإجراءات الجديدة توفير بدائل لتيسير تجديد البطاقات التأمينية، بما يمنع تعطيل حصول المستفيدين على الخدمات العلاجية، ويحد من الحاجة إلى تكرار الانتقال بين الجهات الحكومية لاستكمال المعاملات.

كيف يجدد أصحاب المعاشات بطاقة التأمين الصحي دون الذهاب إلى التأمينات؟

تسمح التيسيرات الجديدة لصاحب المعاش بتجديد بطاقته العلاجية دون الحاجة إلى التوجه شخصيًا إلى مكاتب التأمينات الاجتماعية لاستخراج نموذج تأميني، إذ يمكنه استكمال المعاملة من خلال تقديم إقرار يتضمن سداد الاشتراكات التأمينية، وعدم وجود مشكلات في ملفه التأميني، وعدم العمل لدى جهة أخرى.

كما أتاحت الإجراءات إمكانية إنهاء معاملة التجديد من خلال أحد أقارب صاحب المعاش من الدرجة الأولى، وهو ما يوفر الوقت والجهد ويخفف مشقة الانتقال على كبار السن، خاصة الذين يواجهون صعوبة في التوجه إلى المكاتب الحكومية بأنفسهم.

وتأتي هذه الخطوة ضمن التيسيرات التي تستهدف تبسيط الإجراءات الإدارية المرتبطة بتجديد البطاقات، مع ضمان استمرار انتفاع أصحاب المعاشات بالخدمات الطبية التي يوفرها التأمين الصحي.

هل يمكن تجديد البطاقة العلاجية لمدة عام دون طابعة تأمينية؟

كشف الدكتور تامر مدكور، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي، عن إجراءات تستهدف الحد من تكرار متطلبات التجديد السنوي، من خلال إتاحة تجديد البطاقة العلاجية لمدة عام كامل.

وتتضمن التيسيرات عدم مطالبة صاحب المعاش بإحضار طابعة تأمينية من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أو التوجه إلى مكاتب التأمينات لاعتماد وختم استمارة الاشتراك السنوي، مع الاكتفاء ببطاقة الرقم القومي والاستناد إلى البيانات المتاحة إلكترونيًا، بما فيها بيانات استقطاع حصة التأمين الصحي من المعاش.

وتسهم هذه الإجراءات في تقليل عدد المستندات المطلوبة من أصحاب المعاشات، وتخفيف الحاجة إلى مراجعة أكثر من جهة حكومية لإنهاء معاملة التجديد، مع الاعتماد على البيانات الإلكترونية المتاحة لدى الجهات المعنية.

هل يوجد ربط إلكتروني بين التأمين الصحي والتأمينات الاجتماعية؟

تعمل الهيئة العامة للتأمين الصحي بالتوازي على استكمال الربط الإلكتروني مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بما يسمح بالتحقق من بيانات المنتفعين وموقف اشتراكاتهم بصورة مباشرة.

ويستهدف هذا الربط تقليل الاعتماد على المستندات الورقية وتبسيط إجراءات تقديم الخدمة، إلى جانب تسهيل مراجعة بيانات أصحاب المعاشات والتحقق من موقفهم التأميني دون مطالبتهم بتقديم مستندات يمكن الاستناد فيها إلى البيانات الإلكترونية المتاحة لدى الجهات المختصة.

ويأتي استكمال الربط الإلكتروني ضمن خطوات تطوير الخدمات الصحية والإدارية، بما يدعم التحول الرقمي ويحد من تكرار الإجراءات المطلوبة من المواطنين.

أين يتم تجديد بطاقة التأمين الصحي لأصحاب المعاشات؟

تُطبق التيسيرات الجديدة لتجديد بطاقات التأمين الصحي لأصحاب المعاشات في جميع محافظات الجمهورية، من خلال أكثر من 135 منفذًا تابعًا للهيئة العامة للتأمين الصحي.

ومن المتوقع أن يستفيد من هذه الإجراءات نحو 3.4 مليون مواطن من أصحاب المعاشات، في إطار خطة تستهدف تسهيل حصولهم على الخدمات الطبية وتقليل الأعباء المرتبطة بتجديد البطاقات العلاجية.

وتتيح المنافذ التابعة للهيئة تقديم خدمات التجديد وفق الإجراءات الميسرة المعلنة، بما يساعد أصحاب المعاشات على إنهاء معاملاتهم بصورة أكثر سهولة، دون الحاجة إلى تكرار الانتقال بين مكاتب التأمين الصحي والتأمينات الاجتماعية.

ما الهدف من تسهيلات تجديد بطاقات التأمين الصحي 2026؟

تأتي التيسيرات الجديدة ضمن خطة تطوير الخدمات الصحية والتحول الرقمي، وتستهدف تقليل التردد على الجهات الحكومية وتبسيط الإجراءات الإدارية، بما يضمن استمرار حصول أصحاب المعاشات وكبار السن على الرعاية الطبية والخدمات العلاجية.

كما تسعى هذه الإجراءات إلى تقليل الاعتماد على المستندات الورقية، والاستفادة من البيانات الإلكترونية المتاحة لدى الجهات المعنية، مع إتاحة بدائل عملية لإنهاء إجراءات التجديد، سواء من خلال صاحب المعاش نفسه أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى.

وبذلك تشمل إجراءات التأمين الصحي لعام 2026 مسارين رئيسيين، الأول يتعلق باستخراج البطاقة العلاجية للموظفين من خلال الكشف الطبي وتجهيز المستندات والتوجه إلى مركز إصدار البطاقات التابع لجهة العمل، والثاني يتعلق بتيسير تجديد بطاقات أصحاب المعاشات من خلال تقليل المتطلبات الورقية وإتاحة التجديد لمدة عام كامل، مع استمرار العمل على استكمال الربط الإلكتروني بين التأمين الصحي والتأمينات الاجتماعية.