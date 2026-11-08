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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

6 أخطاء شائعة عند ركن السيارة الأوتوماتيكية.. تجنبها للحفاظ على ناقل الحركة

ركن السياره
ركن السياره
كريم عاطف

لا تقتصر العناية بالسيارة على الصيانة الدورية ومتابعة حالة المحرك، بل تمتد أيضا إلى طريقة إيقافها وركنها، إذ يرتكب بعض السائقين عادات خاطئة قد تؤثر بمرور الوقت على سلامة ناقل الحركة، خاصة في السيارات الأوتوماتيكية التي تعتمد على نظام ميكانيكي لتثبيت السيارة عند اختيار وضع الوقوف P.

وهناك 6 أخطاء شائعة ينبغي تجنبها عند ركن السيارة، أبرزها:

1- اختيار وضع P قبل التوقف الكامل

يؤدي نقل ناقل الحركة إلى وضع الوقوف قبل توقف السيارة تماما إلى تحميل آلية القفل الداخلية ضغوطا غير مصممة لتحملها أثناء الحركة، ما قد يعرضها للتلف مع تكرار هذا التصرف، والصحيح هو الضغط على الفرامل والانتظار حتى تتوقف السيارة تماما قبل اختيار P.

2- الاعتماد على ناقل الحركة عند الركن على المنحدرات

ترك السيارة على طريق مائل مع الاعتماد على وضع P فقط يجعل آلية قفل الناقل تتحمل وزن السيارة، وهو ما قد يسبب ضغطا إضافيا عليها وصعوبة في تحريك عصا الناقل عند إعادة التشغيل، لذلك يجب استخدام فرامل التوقف لتثبيت السيارة.

3- تجاهل فرامل التوقف

يعتقد البعض أن وضع P كاف لمنع السيارة من الحركة، لكن هذا الاعتقاد غير صحيح، لأن فرامل التوقف تؤدي وظيفة مستقلة عن ناقل الحركة، سواء كانت يدوية أو إلكترونية، ولهذا ينصح بتفعيلها عند كل عملية ركن.

4- تغيير الاتجاه دون توقف السيارة

الانتقال مباشرة من وضع القيادة D إلى الرجوع للخلف R أو العكس قبل التوقف الكامل قد يعرض مكونات ناقل الحركة لأحمال مفاجئة، والأفضل الانتظار حتى تتوقف السيارة تماما قبل تغيير اتجاه الحركة.

5- محاولة دفع السيارة أثناء تفعيل وضع P

قد يؤدي إجبار السيارة على الحركة وهي في وضع الوقوف إلى تحميل آلية القفل الميكانيكية ضغوطا إضافية، فهي مصممة لتثبيت الناقل وليس لتحمل محاولات تحريك السيارة بالقوة، ويجب تحرير وضع P وفرامل التوقف قبل تحريكها بالطريقة المناسبة.

6- اعتبار وضع P بديلا عن فرامل التوقف

يخلط بعض السائقين بين وظيفة وضع P وفرامل التوقف، رغم اختلاف آلية عمل كل منهما، إذ يعمل الأول على تثبيت ناقل الحركة ميكانيكيا، بينما تعتمد الثانية على نظام فرامل العجلات، لذلك يفضل استخدام النظامين معا عند ركن السيارات الأوتوماتيكية.

الترتيب الصحيح لركن السيارة الأوتوماتيكية

لتجنب الضغط غير الضروري على ناقل الحركة، ينصح بالضغط على دواسة الفرامل حتى التوقف الكامل، ثم تفعيل فرامل التوقف، وبعدها نقل الناقل إلى وضع P وإيقاف المحرك، مع الالتزام بتعليمات الشركة المصنعة.

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