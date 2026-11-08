قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب يدعم هيجسيث وكينيدي في مواجهة تهديدات الديمقراطيين بالعزل
دعاء يجلب الرزق في الصباح بسرعة.. ردده الآن
ترامب: أوكرانيا ستخرج من حرب روسيا بحدود مختلفة.. والصراع ينتهي قريباً
«القومي للمرأة» يطلق مسابقة «شباب بيغير الصورة» لمشروعات التخرج والبحوث العلمية
ماذا أفعل عند حدوث المصائب؟.. روشتة شرعية للتعامل الصحيح مع الابتلاءات
54 جنيها.. متوسط سعر الدولار في مصر مستهل تعاملات اليوم الإثنين
فيضانات غزة تغرق 70 ألف خيمة.. و350 ألف فلسطيني بلا مأوى
أذكار الصباح مكتوبة.. أدعية نبوية تجلب لك الطمأنينة والبركة
مواعيد مباريات اليوم الإثنين 9-11-2026 والقنوات الناقلة
عاودت الصعود.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين بالبورصة والأسواق
حكم تأخير صلاة الفجر إلى ما بعد شروق الشمس.. هل تقبل الصلاة أم يجب قضاؤها؟
أمطار وشبورة ونشاط للرياح.. تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بمحرك كهربائي وقوة 428 حصانا.. ماذا تقدم زيكر X موديل 2026؟

زيكر X 2026
زيكر X 2026
صبري طلبه

تدخل زيكر X موديل 2026 المنافسة عالميًا ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات التي تعتمد على الطاقة الكهربائية بالكامل، إذ تقدمها العلامة الصينية بمنظومة تتكون من محركين كهربائيين ونظام دفع كلي، مع مجموعة من التجهيزات التقنية والداخلية.

أبعاد زيكر X 2026

يبلغ طول زيكر X موديل 2026 نحو 4,432 مم، فيما يصل عرضها إلى 1,836 مم، ويبلغ ارتفاعها 1,566 مم، وترتكز على قاعدة عجلات بطول 2,750 مم، أما صندوق الأمتعة الخلفي فتبلغ سعته 362 لترًا.

زيكر X 2026

تجهيزات زيكر X 2026

تضم المقصورة الداخلية مجموعة من التجهيزات المخصصة لمقاعد السائق والراكب الأمامي، إذ يحصل المقعدان على إمكانية الضبط الكهربائي، إلى جانب خاصيتي حفظ وضعيات الجلوس والتبريد والتدليك. 

كما تأتي السيارة بمقود متعدد الوظائف يتيح للسائق التحكم في عدد من الأوامر دون الحاجة إلى الابتعاد عن عجلة القيادة، بينما يعتمد نظام التكييف على وحدة أوتوماتيكية.

وتعتمد زيكر X 2026 على مجموعة من الشاشات التي تتولى عرض بيانات القيادة وتشغيل الوظائف الترفيهية، حيث تأتي الشاشة الرئيسية لنظام المعلومات والترفيه بقياس 14.6 بوصة، وتدعم الاتصال اللاسلكي بنظامي Apple CarPlay وAndroid Auto.

زيكر X 2026

وتضم المقصورة أيضًا شاشة للعدادات الرقمية بقياس 8.8 بوصة، إلى جانب شاشة عرض المعلومات على الزجاج الأمامي HUD بقياس 24.3 بوصة، كما زودت السيارة بنظام صوتي يضم 13 سماعة.

محرك وأداء زيكر X 2026

وتستمد زيكر X 2026 قوتها من منظومة كهربائية بالكامل تتكون من محركين، يعملان بالتعاون مع ناقل حركة أوتوماتيكي أحادي السرعة، وتعتمد السيارة على نظام الدفع الكلي AWD الذي يوزع القوة على العجلات الأربع.

وتصل القوة الإجمالية للمنظومة إلى 428 حصانًا، بينما يبلغ عزم الدوران المشترك 543 نيوتن متر، مع إمكانية الوصول من الثبات إلى سرعة 100 كم/ساعة خلال 3.8 ثانية، في حين تبلغ سرعتها القصوى 190 كم/ساعة، وبطارية بسعة 66 كيلوواط ساعة، وتوفر مدى قيادة كهربائيًا يصل إلى 400 كيلومتر بالشحنة الواحدة. 

زيكر زيكر X زيكر X 2026 مواصفات زيكر X سيارة زيكر X

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اجازة رسمية في مصر

رسمياً.. أول إجازة رسمية مقبلة للموظفين والطلاب

الطقس غدًا

الطقس غدًا في مصر.. أمطار تضرب عدة مناطق وانخفاض الحرارة بالقاهرة

قيس عبد الفتاح و طليقته

زواج لمدة يوم واحد.. أول تعليق من قيس عبد الفتاح بعد انفصاله عن زوجته |خاص

أحمد فلوكس ومحمد رمضان

أحمد فلوكس يرد على اعتذار محمد رمضان لوالده: لا يوجد اعتذار بين الأخوة

سعر الدولار اليوم

الدولار يعكس اتجاهه ويعود للارتفاع بعد هبوط 3 جنيهات.. بكم الآن في البنوك؟

سعر الكهرباء

تخفيض سعر الكهرباء رسميًا.. هل يشترط الذهاب للشركة لتطبيق خصم 30% للعدادات الكودية؟

ليفربول

مدافع ليفربول على رادار الهلال السعودي

حسام وحمزة

شكرا لك يا أسطورة.. حمزة عبد الكريم يودع حسام حسن برسالة مؤثرة

ترشيحاتنا

العياط

برلماني: مستعدون لتوفير الدعم والتبرع بالدم للمصابين وقلوبنا مع ضحايا حادث قطار العياط

الدكتورة أمل عصفور

بعد حادث العياط.. نائبة تتقدم ببيان عاجل لوزير النقل بشأن تكرار حوادث القطارات

الهيئة البرلمانية لحماة الوطن

برلمانية حماة الوطن بالشيوخ تناقش خطة عمل دور الانعقاد الثاني.. وتشدد على تفعيل الدور الرقابي والتشريعي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. مجدي بدران

د.مجدى بدران يكتب: الفيروس المخلوي التنفسي

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تشكيلُ السلبية

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: فراشة الآلة.. حين لا تكفي معرفة البداية لمعرفة النهاية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: طه حسين والسؤال الغائب

عادل نصار

عادل نصار يكتب: هزيمة ترامب ومأزق نتنياهو.. هل حانت نهاية الحروب في الشرق الأوسط؟

المزيد