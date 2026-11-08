بمحرك كهربائي وقوة 428 حصانا.. ماذا تقدم زيكر X موديل 2026؟

تدخل زيكر X موديل 2026 المنافسة عالميًا ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات التي تعتمد على الطاقة الكهربائية بالكامل، إذ تقدمها العلامة الصينية بمنظومة تتكون من محركين كهربائيين ونظام دفع كلي، مع مجموعة من التجهيزات التقنية والداخلية.

أبعاد زيكر X 2026

يبلغ طول زيكر X موديل 2026 نحو 4,432 مم، فيما يصل عرضها إلى 1,836 مم، ويبلغ ارتفاعها 1,566 مم، وترتكز على قاعدة عجلات بطول 2,750 مم، أما صندوق الأمتعة الخلفي فتبلغ سعته 362 لترًا.

زيكر X 2026

تجهيزات زيكر X 2026

تضم المقصورة الداخلية مجموعة من التجهيزات المخصصة لمقاعد السائق والراكب الأمامي، إذ يحصل المقعدان على إمكانية الضبط الكهربائي، إلى جانب خاصيتي حفظ وضعيات الجلوس والتبريد والتدليك.

كما تأتي السيارة بمقود متعدد الوظائف يتيح للسائق التحكم في عدد من الأوامر دون الحاجة إلى الابتعاد عن عجلة القيادة، بينما يعتمد نظام التكييف على وحدة أوتوماتيكية.

وتعتمد زيكر X 2026 على مجموعة من الشاشات التي تتولى عرض بيانات القيادة وتشغيل الوظائف الترفيهية، حيث تأتي الشاشة الرئيسية لنظام المعلومات والترفيه بقياس 14.6 بوصة، وتدعم الاتصال اللاسلكي بنظامي Apple CarPlay وAndroid Auto.

زيكر X 2026

وتضم المقصورة أيضًا شاشة للعدادات الرقمية بقياس 8.8 بوصة، إلى جانب شاشة عرض المعلومات على الزجاج الأمامي HUD بقياس 24.3 بوصة، كما زودت السيارة بنظام صوتي يضم 13 سماعة.

محرك وأداء زيكر X 2026

وتستمد زيكر X 2026 قوتها من منظومة كهربائية بالكامل تتكون من محركين، يعملان بالتعاون مع ناقل حركة أوتوماتيكي أحادي السرعة، وتعتمد السيارة على نظام الدفع الكلي AWD الذي يوزع القوة على العجلات الأربع.

وتصل القوة الإجمالية للمنظومة إلى 428 حصانًا، بينما يبلغ عزم الدوران المشترك 543 نيوتن متر، مع إمكانية الوصول من الثبات إلى سرعة 100 كم/ساعة خلال 3.8 ثانية، في حين تبلغ سرعتها القصوى 190 كم/ساعة، وبطارية بسعة 66 كيلوواط ساعة، وتوفر مدى قيادة كهربائيًا يصل إلى 400 كيلومتر بالشحنة الواحدة.