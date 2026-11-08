قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محادثات أبوظبي .. واشنطن تطرح نموذج مجلس روسيا والناتو لاحتواء الحرب
باسم مرسي: لازم اتحاد الكرة يسيب علي ماهر يجيب رجالته
صفارات الإنذار تدوي في الرياض .. والدفاع المدني السعودي يُحذّر السكان
اليوم .. الإعلان عن الجهاز الفنى المُعاون لـ علي ماهر لتدريب منتخب مصر
محمد عبدالجليل: رحلة جنوب السودان وراء نهاية تجربة حسام حسن مع المنتخب
تحريات مباحث الآداب تحدّد مصير 3 صانعات محتوى بعد ضبطهن بسبب الفيديوهات الخادشة
الأوقاف: الإدارة العامة للتدريب تُواصل تنفيذ برامجها التدريبية لتنمية المهارات العلمية والدعوية للأئمة
التضامن تحذر مستفيدي "تكافل وكرامة" من صفحات مزيفة وتُلاحق قادتها قانونيا
سعر الدولار في البنوك الآن
غزة بين القصف والسيول| آلاف النازحين يُواجهون البرد بلا مأوى.. ونيران إسرائيلية تستهدف خان يونس
سهام صالح تكشف مخاوف داخل الزمالك من عدم عودة «شيكوبانزا» بسبب المستحقات المتأخرة
واشنطن تطلب من بكين التدخل لإنهاء الحرب مع إيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

ماذا تقدم تويوتا سوبرا Track Edition MT 2026؟

تويوتا سوبرا
تويوتا سوبرا
صبري طلبه

تحتفظ تويوتا سوبرا بمكانة بارزة في تاريخ السيارات الرياضية، بعدما ارتبط اسمها على مدار سنوات طويلة بالأداء القوي والمحركات ذات الأسطوانات الست والتصميم ذي الطابع الكوبيه. 

وتُعد السيارة واحدة من أشهر الأسماء اليابانية في هذه الفئة، كما اكتسبت شهرتها بفضل حضورها في عالم السيارات عالية الأداء وارتباطها بثقافة السيارات الرياضية. 

تويوتا سوبرا

ومع إصدار Track Edition MT موديل 2026، تواصل سوبرا تقديم شخصيتها المعروفة من خلال تركيبة ميكانيكية تعتمد على محرك بنزين تيربو سداسي الأسطوانات وناقل حركة يدوي.

محرك تويوتا سوبرا Track Edition MT 

تعتمد تويوتا سوبرا Track Edition MT 2026 على محرك احتراق داخلي يعمل بالبنزين ومزود بشاحن توربيني، ويتكون من 6 أسطوانات متتالية بسعة 3.0 لتر. 

تويوتا سوبرا

وتصل قوة هذه المنظومة إلى 382 حصانًا، بينما يبلغ عزم الدوران الأقصى 500 نيوتن متر، ويرتبط المحرك بناقل حركة يدوي مكون من 6 سرعات، وتقنيات الدفع الخلفي للعجلات.

تسارع تويوتا سوبرا Track Edition MT

تصل السرعة القصوى المعلنة لتويوتا سوبرا Track Edition MT 2026 إلى 249 كيلومترًا في الساعة، بينما تستطيع الانطلاق من الثبات إلى سرعة 96 كيلومترًا في الساعة خلال 3.9 ثانية. 

تويوتا سوبرا

أبعاد تويوتا سوبرا Track Edition MT 

تنتمي سوبرا إلى فئة السيارات الكوبيه المدمجة، ويبلغ طولها 4,379 مم، مقابل عرض يصل إلى 1,854 مم وارتفاع يبلغ 1,299 مم، أما قاعدة العجلات فتصل إلى 2,470 مم.

تويوتا سوبرا

ويبلغ الوزن دون ركاب نحو 1,500 كيلوجرام، كما تأتي سوبرا بمصابيح أمامية تعمل بتقنية  LED، إلى جانب عجلات ألمنيوم قياس 19 بوصة في الأمام والخلف، وتصميم لنسيابي يمنحها افضلية التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء.

تويوتا سوبرا تويوتا سوبرا تويوتا سوبرا Track Edition MT مواصفات تويوتا سوبرا تسارع تويوتا سوبرا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعطيل الدراسة غدًا

تعطيل الدراسة غدًا بسبب الأمطار.. هل يشمل القرار الصادر جميع المحافظات؟

وزير التربية والتعليم

هل يتم تعطيل الدراسة غداً في المدارس بجميع المحافظات بسبب الأمطار؟|توضيح عاجل

صورة أرشيفية

هل يتم تعطيل الدراسة غداً في مدارس محافظة القاهرة؟.. قرار عاجل الآن

حكومة الإحتلال الإسرائيلي

رسمياً.. رئيس إسرائيل يكلف غادي آيزنكوت بتشكيل الحكومة

الطقس

الأرصاد تحذر من تقلبات الطقس اليوم.. أمطار رعدية ورياح وانخفاض درجات الحرارة

حسام وابنته يارا

رد فعل مفاجئ.. يارا حسام حسن تخرج عن صمتها بعد رحيل والدها عن منتخب مصر

أمطار

تحول مفاجئ في حالة الطقس.. هل نشهد موجة برد شديدة خلال الأيام المقبلة؟

إبراهيم حسن - حسام حسن

هل تنتقل لـ علي ماهر؟.. مصير عقوبة إيقاف حسام حسن بعد إقالته من تدريب المنتخب

ترشيحاتنا

الدوري الاسباني

أوساسونا يتعادل مع أتلتيك بيلباو 1-1 في الدوري الإسباني

الدوري الفرنسي

باريس إف سي يفوز علي أوكسير بهدف نظيف في الدوري الفرنسي

معتمد جمال

الزمالك يجدد الثقة في معتمد جمال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من تصدير المهارات إلى صناعة الخدمات

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: انعكاسات نتائج انتخابات أمريكا وإسرائيل على إمدادات أسواق النفط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مجدي يعقوب.. الأيقونة

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الرئيس الإنسان

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: انتخابات التجديد النصفي الأمريكية.. ومستقبل الشرق الأوسط

المزيد