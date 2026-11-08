ماذا تقدم تويوتا سوبرا Track Edition MT 2026؟

تحتفظ تويوتا سوبرا بمكانة بارزة في تاريخ السيارات الرياضية، بعدما ارتبط اسمها على مدار سنوات طويلة بالأداء القوي والمحركات ذات الأسطوانات الست والتصميم ذي الطابع الكوبيه.

وتُعد السيارة واحدة من أشهر الأسماء اليابانية في هذه الفئة، كما اكتسبت شهرتها بفضل حضورها في عالم السيارات عالية الأداء وارتباطها بثقافة السيارات الرياضية.

تويوتا سوبرا

ومع إصدار Track Edition MT موديل 2026، تواصل سوبرا تقديم شخصيتها المعروفة من خلال تركيبة ميكانيكية تعتمد على محرك بنزين تيربو سداسي الأسطوانات وناقل حركة يدوي.

محرك تويوتا سوبرا Track Edition MT

تعتمد تويوتا سوبرا Track Edition MT 2026 على محرك احتراق داخلي يعمل بالبنزين ومزود بشاحن توربيني، ويتكون من 6 أسطوانات متتالية بسعة 3.0 لتر.

تويوتا سوبرا

وتصل قوة هذه المنظومة إلى 382 حصانًا، بينما يبلغ عزم الدوران الأقصى 500 نيوتن متر، ويرتبط المحرك بناقل حركة يدوي مكون من 6 سرعات، وتقنيات الدفع الخلفي للعجلات.

تسارع تويوتا سوبرا Track Edition MT

تصل السرعة القصوى المعلنة لتويوتا سوبرا Track Edition MT 2026 إلى 249 كيلومترًا في الساعة، بينما تستطيع الانطلاق من الثبات إلى سرعة 96 كيلومترًا في الساعة خلال 3.9 ثانية.

تويوتا سوبرا

أبعاد تويوتا سوبرا Track Edition MT

تنتمي سوبرا إلى فئة السيارات الكوبيه المدمجة، ويبلغ طولها 4,379 مم، مقابل عرض يصل إلى 1,854 مم وارتفاع يبلغ 1,299 مم، أما قاعدة العجلات فتصل إلى 2,470 مم.

تويوتا سوبرا

ويبلغ الوزن دون ركاب نحو 1,500 كيلوجرام، كما تأتي سوبرا بمصابيح أمامية تعمل بتقنية LED، إلى جانب عجلات ألمنيوم قياس 19 بوصة في الأمام والخلف، وتصميم لنسيابي يمنحها افضلية التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء.