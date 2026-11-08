قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد مباراة طرابزون سبور وألانيا سبور اليوم في الدوري التركي .. والقناة الناقلة
محادثات أبوظبي .. واشنطن تطرح نموذج مجلس روسيا والناتو لاحتواء الحرب
باسم مرسي: لازم اتحاد الكرة يسيب علي ماهر يجيب رجالته
صفارات الإنذار تدوي في الرياض .. والدفاع المدني السعودي يُحذّر السكان
اليوم .. الإعلان عن الجهاز الفنى المُعاون لـ علي ماهر لتدريب منتخب مصر
محمد عبدالجليل: رحلة جنوب السودان وراء نهاية تجربة حسام حسن مع المنتخب
تحريات مباحث الآداب تحدّد مصير 3 صانعات محتوى بعد ضبطهن بسبب الفيديوهات الخادشة
الأوقاف: الإدارة العامة للتدريب تُواصل تنفيذ برامجها التدريبية لتنمية المهارات العلمية والدعوية للأئمة
التضامن تحذر مستفيدي "تكافل وكرامة" من صفحات مزيفة وتُلاحق قادتها قانونيا
سعر الدولار في البنوك الآن
غزة بين القصف والسيول| آلاف النازحين يُواجهون البرد بلا مأوى.. ونيران إسرائيلية تستهدف خان يونس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

صفارات الإنذار تدوي في الرياض .. والدفاع المدني السعودي يُحذّر السكان

الدفاع المدني السعودي
الدفاع المدني السعودي
محمد على

أعلن الدفاع المدني السعودي إطلاقه صفارات الإنذار المبكر في مدينة الرياض، وذلك للتحذير من خطر في الأجواء.

وحذّر الدفاع المدني السكان من الطواف في الطرقات خلال الإنذار حرصًا على سلامتهم.

ويأتي إطلاق الدفاع المدني السعودي الإنذار في مدينة الرياض بعد ما سبق أن أعلن، إطلاق الإنذار المبكر في المنطقة الشرقية، في مدن الدمام ومحافظة الأحساء، للتحذير من خطر، سرعان ما أعلن زواله وذلك في الدمام والظهران وبقيق والهفوف، ثم يؤكد زواله عن محافظة الأحساء.

ودعا الدفاع المدني المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بالتعليمات والإرشادات الصادرة عن الجهات المختصة، واتخاذ تدابير الحيطة والحذر، حفاظًا على سلامتهم.

ويأتي الإنذار في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الجهات المعنية بالمملكة العربية السعودية للتعامل مع المخاطر المحتملة، وضمان سلامة السكان.


في وقت سابق، أعلنت قوات تحالف دعم الشرعية اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أطلقتهما ميليشيا الحوثي الأول باتجاه مدينة حرض والثاني باتجاه مدينة الظهران في تصعيد جديد يُجسّد استمرار الهجمات الحوثية على الأراضي السعودية.

وتأتي هذه الهجمات في سياق تصعيد حوثي متواصل طال في الأيام الأخيرة مطار الملك خالد الدولي بالرياض الذي استهدفه هجوم أودى بحياة 12 شخصاً وأصاب أكثر من 300 آخرين، إضافة إلى مطار أبها الدولي الذي أسفر الهجوم عليه عن 30 إصابة.

الدفاع المدني السعودي صفارات الإنذار المبكر الرياض الطواف السعودي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعطيل الدراسة غدًا

تعطيل الدراسة غدًا بسبب الأمطار.. هل يشمل القرار الصادر جميع المحافظات؟

وزير التربية والتعليم

هل يتم تعطيل الدراسة غداً في المدارس بجميع المحافظات بسبب الأمطار؟|توضيح عاجل

صورة أرشيفية

هل يتم تعطيل الدراسة غداً في مدارس محافظة القاهرة؟.. قرار عاجل الآن

حكومة الإحتلال الإسرائيلي

رسمياً.. رئيس إسرائيل يكلف غادي آيزنكوت بتشكيل الحكومة

الطقس

الأرصاد تحذر من تقلبات الطقس اليوم.. أمطار رعدية ورياح وانخفاض درجات الحرارة

حسام وابنته يارا

رد فعل مفاجئ.. يارا حسام حسن تخرج عن صمتها بعد رحيل والدها عن منتخب مصر

أمطار

تحول مفاجئ في حالة الطقس.. هل نشهد موجة برد شديدة خلال الأيام المقبلة؟

إبراهيم حسن - حسام حسن

هل تنتقل لـ علي ماهر؟.. مصير عقوبة إيقاف حسام حسن بعد إقالته من تدريب المنتخب

ترشيحاتنا

وزير الاتصالات

وزير الاتصالات يشهد تخريج 20 شركة ناشئة ضمن برنامج «WE Innovate Star»

المطارات المصرية

المصرية للمطارات تسجل 2.87 مليون راكب خلال أكتوبر 2026.. بنمو 6% في حركة الركاب

الزناتي

حسين الزناتي: انطلاق إجراءات لجنة القيد الجديدة لجدول «تحت التمرين» بالدورة التدريبية الأولى للمتقدمين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من تصدير المهارات إلى صناعة الخدمات

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: انعكاسات نتائج انتخابات أمريكا وإسرائيل على إمدادات أسواق النفط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مجدي يعقوب.. الأيقونة

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الرئيس الإنسان

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: انتخابات التجديد النصفي الأمريكية.. ومستقبل الشرق الأوسط

المزيد